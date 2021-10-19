ناجى قمحة: مصر تتميز بعلاقات متوازنة مع دول العالم.. فيديو

قال الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة، إن عودة مصر لـ الساحة الدولية كشريك استراتيجي فى جميع القضايا الخاصة بالشرق الأوسط و حوض البحر المتوسط، وشرق المتوسط، أمر هام للغاية.

أضاف أحمد ناجى قمحة، في حوار ببرنامج، الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن مصر طوال تاريخها تتميز بأنها لاعب إقليمي مهم فى قضايا إقليمية.

لفت أحمد ناجى قمحة، إلى أن مصر الآن تطور خطابها السياسي الأقليمي، وتقوم بـ إدخال قضايا لها أهمية عالمية، وأن القضايا التى تعرضها وتطرحها مصر قوية وتعبر عن حجم ومكانة مصر.

أشار إلى أن مصر تتحرك وفقط نظام، وتفعيل ذلك من خلال التجمعات الثلاثية ومن أجل تحقيق المكسب للجميع.

أوضح أن مصر على علاقات متوازنة مع جميع الدول، وتتميز بذلك، ومصر لها مكانتها، والرئيس السيسي فرض شخصيته واكتسب الثقة داخليا وعلى الصعيد الدولي.

أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، له رأى واضح فى قضايا كثيرة مثل الوضع فى ليبيا و الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ويتحدث بكل وضوح.

وأشار إلى أن الدولة فى تعاملها مع القضايا الخارجية تركز على قضيتي التنمية وحماية الأمن القومي.