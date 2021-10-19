المؤبد والمشدد ل 16 متهما بالتزوير والاستيلاء على أموال الدولة

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب٥٠٠مليون جنيه بمعاقبة 16 متهمًا بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد والسجن المشدد 7 سنوات، في وقائع اتهامهما بالتزوير والاستيلاء على أملاك الدولة خلال الفترة من عام 2009 حتى 2020، بلغت ٥٠٠مليون جنيه.



صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي عبد الباري على، وعضوية المستشارين مصطفى عبد المجيد البدويهي ومحمد عبد الحكيم رضوان، وبحضور وكيل النائب العام محمد مؤمن، وأمانة سر رجب شعبان ومحمد علاء فرج.



تضمن منطوق الحكم معاقبة 6 متهمين بالسجن المؤبد، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد ١٥ عاما، ومعاقبة 5 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهمة واحدة بالسجن المشدد 7 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد متهم بالوفاة.

وقضت المحكمة بالسجن المؤبد لكل من عمار إسماعيل عبد الحميد لاشين، وفؤاد إسماعيل عبد الحميد لاشين، وصلاح الدين مدني عبد الرحيم، وأشرف عيسوي سالم طلبة، ووليد إبراهيم عبد الرحمن، ومحمد فتحي صادق محمد وبالسجن المشدد 15 عاما لكل من أحمد إسماعيل عبد الحميد لاشين، وإسماعيل إسماعيل عبد الحميد لاشين، وفؤاد محمد سليمان لاشين، وحسن علي نصر الدين.

والسجن المشدد 10 سنوات لكل من أحمد سعد محمد مصطفى، ووليد إبراهيم عبد العال، ومحمد صلاح قرني، ومحمد خيري عمرو، ومحمود عبد الحميد حسين.

والسجن 10 سنوات للمتهمة نسرين السيد محمد السيد وتضمن الحكم عزل كل من أحمد سعد محمد، ومحمد صلاح قرني من وظائفهم، وتغريم كل من عمار إسماعيل عبد الحميد لاشين ومحمد صلاح قرني وحسن على نصر الدين مبلغ مالي ألفي جنيه وتضمن الحكم مصادرة المحررات المزورة المضبوطة والأدوات والأجهزة الموضحة تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة وإلزامهم بالمصروفات الجنائية.

وأحالت النيابة المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالتزوير ودفع وتقاضي الرشوة واصطناع أحكام قضائية ومحاضر تنفيذ للاستيلاء على مجموعة من أملاك الدولة بقيمة إجمالية تصل إلى نصف تريليون جنيه مصري.

وتنوعت شخصيات المتهمين بين أمناء غرف الحفظ بالمحاكم، ورئيس مكتب شهر عقاري، ومحضر، ورجال أعمال، ومحامي.