وزير السياحة والآثار يبحث إقامة احتفالية عالمية في سانت كاترين.. صور

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة اليوم، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لمناقشة إقامة احتفالية عالمية في مدينة سانت كاترين.

حضر الاجتماع نائب محافظ جنوب سيناء والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وقيادات من الوزارة والمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة الاستعدادات اللازمة لإقامة احتفالية عالمية مشتركة للترويج السياحي لمصر، لإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية لمدينة سانت كاترين، أحد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، والتي تضم وادي الراحة وجبل كاترين وجبل موسي ودير سانت كاترين الذي يحتوي علي كنيسة التجلي الأثرية والجامع الفاطمي، وشجرة العليقة المقدسة ومكتبة مخطوطات تعد ثاني أقدم مكتبة في العالم بعد مكتبة الفاتيكان.

وتعد منطقة سانت كاترين أحد المقاصد السياحية المصرية الهامة حيث السياحة الروحانية وسياحة المغامرات وتسلق الجبال.

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