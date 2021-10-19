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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال دقائق.. السعوديون في روسيا بالتأشيرة الإلكترونية لأول مرة

السعودية
السعودية

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن فتح أبوابها لمواطني المملكة العربية السعودية والسماح بالدخول إلى الأراضي الروسية ضمن قائمة 52 دولة في العالم، بمنحهم التأشيرة الإلكترونية التي تستغرق دقائق، بعدما صادق رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على القائمة.

 

ووفقا لصحيفة سبق، ضمت القائمة أيضًا مواطني مملكة البحرين والكويت وسلطنة عمان عبر نشر القرار في منصة وزارة الخارجية الروسية على موقع تويتر.

 

يذكر أن روسيا استأنفت الرحلات الجوية مع السعودية بدءًا من 25 مايو 2021 من مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة فقط إلى موسكو 3 رحلات أسبوعيًّا، وإلى غروزني رحلة واحدة أسبوعيًّا، وإلى محج قلعة مرة واحدة أسبوعيًّا.

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السعودية سلطنة عمان روسيا الكويت المملكة العربية السعودية الخارجية الروسية للمواطنين السعوديين الملك عبد العزيز موسكو البحرين

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