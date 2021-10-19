أنس عمر: المجتمع العربي لن يقبل فكرة تبني الآنسة لليتيم ..فيديو

قال أنس عمر من الاردن ، إنه لا يوافق على كفالة الآنسة لليتيم لأنه إذا جاء إليها عريس من فيهم ستختار وهذا يكون أمر صعب ، لافتا إلى أن المجتمع العربي لن يقبل بمثل هذا التصرف .

ومن جانبه أضاف مصطفي معوض المحامي ، خلال لقائه في برنامج "+18 " المذاع على قناة " صدى البلد2" تقديم الاعلامية أمل صالح ، أنه ضد فكرة كفالة الآنسة للطفل اليتيم دون زواج، مؤكدا أن هناك ضوابط شرعية لكفالة اليتيم ولا يجب التغاضي عنها.

واوضح مصطفي معوض ، أن أعراف وتقاليد المجتمع المصري تمنع الآنسة من كفالة يتيم قبل زواجها، مؤكدا أنه لا يمكن تنفيذ الأفكار الغربية في المجتمع المصري.

وتابع مصطفي معوض، أن الآنسة لا يمكنها أن تكفل طفلا في منزلها قبل زواجها وهذا مناف للدين والعرف.