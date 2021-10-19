لميس الحديدي تعلق على اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن القمة الثلاثية التي استضافتها العاصمة اليونانية اليوم " أثينا " بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي، كانت في غاية في الأهمية كونها القمة التاسعة في مسيرة علاقات وطيدة رسخها الرئيس السيسي مع دول شرق المتوسط وشهدت توقيع عدد من مذكرات التعاون بين الدول الثلاث المهمة في مقدمتها الربط الكهربي العابر للحدود بين شبكات التوزيع الكهربائي في الدول الثلاث" .



أكدت خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" أن مصر باتت تملك شبكات كهربائية قوية بعد أن كانت تعاني خلل ومشاكل في قطاع الكهرباء قبل سبع سنوات لكنها استطاعت تدشين شبكات كهربائية قوية باستثمارات تجاوزت 150 مليار جنيه ".



وبينت الحديدي أن مصر لم تعالج فقط مشاكل الكهرباء محلياً لكن وعبر تلك الشبكات القوية بات لديها فائضاً في إنتاجها الامر الذي جعل اتفاقيات الربط الكهربائي أمر هام يسهم في عبور الحدود مثل ماوقع بين الدول الثلاث التي يفصلنا عنها بحراً ".