موجز السوشيال ميديا.. محمد رمضان يتصدر تريند يوتيوب لأغنيته جو البنات.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير

يرصد موقع «صدى البلد»، بشكل دائم الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

بإطلالة أنثوية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير

حبكم حياة.. مي كساب تشكر جمهورها بعد إصابتها بكورونا

كريستيانو رونالدو : دوري الأبطال هو المنافسة المثالية لإثبات أنفسنا للعالم

خالد سرحان عبر إنستجرام: صورتي بعد ما سرقت قلبها وهربت

شاهد.. خالد النبوي في أحدث ظهور من مهرجان الجونة

محمد رمضان يحتفل بتصدر أغنيته "جو البنات" تريند يوتيوب

بدلة خضراء.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي.. شاهد

بفستان لامع.. نانسي عجرم تتألق بأحدث ظهور