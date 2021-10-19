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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة أنثوية.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير

صدى البلد

نشرت المغنية اللبنانية هيفاء وهبي، صورا من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وتألقت بأطلالة أنثوية ناعمة، بفستان قصير يبرز جمالها ورشاقتها، باللون الأبيض والنقاط السوداء، وأضافت اكسسوارات تلائم اللوك.

 

ولاقت الصور اعجاب متابعيها عبر السوشيال ميديا، وحرصوا على كتابة تعليقات تصف جمالها. 

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شاهد... هيفاء وهبي تبهر متابعيها بإطلالة جذابة وأنيقة

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هيفاء وهبي تحيي حفلا كبيرا بدبي 19 نوفمبر المقبل

أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوجي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.

 

كان آخر أعمال هيفاء وهبي الدرامية هو مسلسل "أسود فاتح" بطولة معتصم النهار وأحمد فهمي وشريف سلامة وروجينا ونانسي صلاح وصبري فواز وفراس سعيد وناصر سيف، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

 

حب هيفاء وهبي لمصر

قالت الفنانة هيفاء وهبي، تعليقا على الأوضاع في لبنان:" نحن في حاجة إلى دعوات الكثيرين، ولبنان جوة قلبي ومن مصر أرسلت رسالة للبنان وأكدت فيها أنني أحبه".

 

وقالت هيفاء وهبي  في تصريحات لها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة  "المذاع على قناة " الأولى الفضائية"، :" بقالنا فترة كبيرة مشفناش يوم حلو في لبنان ونتمنى ان تتحسن الأوضاع".

 

وأكملت هيفاء  :" أنا أحب مصر من زمان  وأحب المصريين، وفي أزمة لبنان حسيت قد ايه مصر وقفت معنا بالدعم الغذائي  والقوافل الطبية ".

 

ولفتت إلى أن مصر تفتح أبوابها دائما للبنان  ولو انا مش موجودة في لبنان هكون في مصر وربنا يحفظ مصر وبشعر انها بلدي، وإحنا بنشوف في مصر استضافة وكرم"، مضيفة:" انا عارفة لما يكون فيه مشكلة في لبنان مصر تفتح ذراعيها لنا".

 

وقالت الفنانة هيفاء وهبي، إن فيروس كورونا كان له تأثير سلبي على العالم بأكمله، مضيفة: " سعيدة بتواجدي في مصر ومنبهرة  بحجم التطوير الكبير في مدينة العلمين ".

 

 

وأضافت هيفاء وهبي : " بشوف أبراج حلوة وسياحة رائعة والطقس رائع في مدينة العلمين الجديدة “، مضيفة: ”أول لما أنزل من المطار في مصر  أشعر بفرق كبير وتطوير كبير وهناك تطوير في شبكة الطرق ".

 

وأكملت هيفاء وهبي : " استمتعت بالإجازة الصيفية في مصر وفي مدينة العلمين والساحل الشمالي"، مضيفة: "بسبب الجو الحلو استغنيت عن لون بشرتي، وحصلت على لون حلو من شمس مصر الرائعة ".

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