الميراث يلوث يدي عامل بدم أبناء شقيقه في سوهاج

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم على يد شقيق والدهم، في مشاجرة بالأسلحة النارية، على يد شقيق والدهم؛ بسبب خلافات الميراث بينهم، في مركز دارالسلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بنشوب مشاجرة مُسلحة، ووجود قتلى بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين كل من “السيد. ع، وابناء شقيقه أحمد.ف - وطارق. ا - ومصطفى. ن"، لقي مصرعهم على يديه رميًا بالرصاص، بسبب خلافات على قطعة أرض بالميراث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وتم فرض كردون أمني في المنطقة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.