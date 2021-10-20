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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسكين‬.. ماجد المهندس يترقب طرح أحدث أغانيه

ماجد المهندس
ماجد المهندس

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، استعدادها لطرح أغنية مسكين للفنان ماجد المهندس ، خلال الفترة القليلة المُقبلة، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصات الإلكترونية. 

ونشرت شركة روتانا - عبر تطبيق الصور إنستجرام - صورة بوستر أغنية مسكين لـ ماجد المهندس، وعلقت: «ترقبوا جديد البرنس ‫#ماجد_المهندس‬ بأغنية ‫#مسكين‬». 

جدير بالذكر أن أغنية مسكين لـ ماجد المهندس ، من كلمات: فيصل الشعلان، الحان: محمد طويحي، توزيع: سيروس. 

أغنية حرام تروح 

من جهة أخرى، حققت أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس 2 مليون و250 ألف مشاهدة بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 5 أكتوبر الماضي.

أغنية حرام تروح للفنان ماجد المهندس من كلمات: أحمد علوي، وألحان: أحمد الهرمي.

 

أحدث أعمال ماجد المهندس

من جهة أخرى، طُرِحَ مؤخرًا، كليب «نصاب» للفنان ماجد المهندس، وذلك عبر تطبيق box فن وباقي المنصات الإلكترونية.

وسبق أن تم طرح برومو كليب الفنان ماجد المهندس، «نصاب» ، عبر حساب الشركة المنتجة على “إنستجرام”، دون أن تكشف موعد طرحه، لتشوق الجمهور للعمل الجديد، وذلك بعد نجاح أغنية الألبوم. 

 

أغنية نصاب

وتعاون ماجد المهندس فى هذه الأغنية مع كل من الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع الموسيقي محمود الشاعرى.

 

آخر أعمال ماجد المهندس

وسبق أن طُرحت أحدث أغاني الفنان ماجد المهندس، التي تحمل اسم «لا تترك القلب» عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وحققت الأغنية أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحها.

أغنية «لا تترك القلب» لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد الصانع، ألحان: إبراهيم الغانم، توزيع: وليد سلطان، وتريات: تامر فيضي، جيتارات: شريف فهمي، كلارنيت: aykut sutoglu، إيقاعات: سمير القطان، كورال: نهمه قروب، تسجيل كورال: م. مجيد دشتي، تسجل صوت: عمر صلاح، مكس وماستر: جاسم محمد.

كان ماجد المهندس طرح عبر موقع يوتيوب أحدث أغنياته، والتى تحمل اسم "كيفك"، باللهجة اللبنانية.

الأغنية من كلمات سمر هنيدي، وألحان محمود الخيامي وتوزيع موسيقي روكيت ، وحققت خلال ساعات معدودة ما يزيد عن 170 ألف مشاهدة .

وكانت آخر أغانى ماجد المهندس أغنية «وآهيامه»، من كلمات: الجميلة، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع: سيروس، مكس وماستر: جاسم محمد.

من جهة أخرى، حققت أغنية «مو ضروري» لـ الفنان ماجد المهندس 38 مليونًا و227 ألف مشاهدة، على "يوتيوب".

أغنية «مو ضروري»، أدَّاها ماجد المهندس بلهجته الأم العراقية، وهي من كلمات: رامي العبودي وألحان وتوزيع: ميثم علاء الدين.

 

 

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