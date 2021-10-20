مسئول بلجنة الحكام: معروف ظلم الأهلي في لقاء المحلة

أكد توفيق السيد رئيس لجنة الحكام بمنطقة القاهرة لكرة القدم أن الحكم محمد معروف ارتكب خطأ واضحًا في مباراة الأهلي ضد غزل المحلة بالدوري الممتاز.

وقال توفيق السيد عبر برنامج البريمو بقناة ten إن معروف تغاضى عن ضربة جزاء واضحة للأهلي في هذه المباراة.

وأشار إلى أنه مسئول ويؤكد أن هناك بالفعل أخطاء واضحة في مباراة الأهلي والمحلة ولكنها غير متعمدة.

وأوضح الحكم محمد صلاح عبد الفتاح أن هناك مجاملات بالفعل في إدارة منظومة التحكيم.

وأشار إلى أن هناك حكامًا يخطئون ولا يتعرضون للعقوبات، خاصة في عهد لجنة الحكام السابقة بقيادة وجيه أحمد.