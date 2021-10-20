أخبار الفن| ياسمينا العلواني تكشف معاناتها مع كورونا.. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعة دينا الشربيني

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، شملت ياسمينا العلواني تكشف معاناتها مع كورونا، زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعة دينا الشربيني، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اليومين الماضيين بعد ما قام الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي بإلغاء المتابعة لبعضهما البعض عبر تطبيق الصور انستجرام، وذلك لفترة وجيزة سرعان ما انتهت لإعادة كل منهما المتابعة للآخر مرة أخرى.

وعلى الرغم من قيام حسن أبو الروس وغادة والي بإعادة المتابعة للآخر، إلا أنه تبين أن «والي» قامت بإلغاء متابعة الفنانة دينا الشربيني - عبر انستجرام - وهذا ما فعلته «الشربيني» أيضًا، حيث لم يتوجد أي من «دينا أو غادة» في قائمة المتابعة للآخر.



أشعل الفنان محمد رمضان أجواء مهرجان الجونة السينمائي بوصلة غناء أثناء تواجده معاً مدينة الجونة أثناء المشاركة في فعاليات الدورة الخامسة للمهرجان التي انطلقت الخميس الماضي.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو عبر "انستجرام" للنجم محمد رمضان وسط جمهوره وهو يقدم أهم وأشهر أغنياته، وتفاعل الجمهور مع رمضان والتفوا حوله وغنوا معه، وهو مانال اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

حلت الفنانة ياسمينا العلواني ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري في ندوة خاصة تم تكريمها بها، عن أعمالها الغنائية، وتطرقت خلالها على عدة تساؤلات شغلت أذهان محبيها ومتابعيها في الفترة الأخيرة.

تحدثت الفنانة ياسمينا العلواني عن أزمة إصابتها بفيروس كورونا، قائلة إنها كانت لا تتوقع حجم الجائحة، حيث كان الجميع يتعامل معها بالكوميكسات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت ياسمينا العلواني ، انها حينما أصيبت بفيروس كورونا شعرت بمدى صعوبة الأزمة، فكانت تشعر بصعوبة في التنفس، مشيرة إلى أن الأعراض ظهرت عليها على مراحل، حتى تعافت تماما منه خلال الفترة الماضية.

حرص الفنان أشرف عبد الباقي على الظهور في فيديو لايف عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، للرد على أخبار انسحابه من مهرجان الجونة على إثر أزمة فيلم ريش.

علق الفنان وائل كفوري على نجاته من حادث السيارة التي تسبب في نقله إلى المستشفى على الفور ودخوله في غيبوبة مؤقتة، لأول مرة في رسالة مقتضبة عبر تطبيق انستجرام.

عرض اليوم فيلم أميرة للمخرج محمد دياب ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة وسط تواجد كبير جدا من النجوم منهم، الهام شاهين، وسمية الخشاب، أروى جودة، بالإضافة إلى أبطال الفيلم.