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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد فيديوهات الرقص .. زوجة حسن أبو الروس تلغي متابعة دينا الشربيني

دينا الشربيني - حسن
دينا الشربيني - حسن أبو الروس وزوجته غادة والي

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اليومين الماضيين بعد ما قام الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي بإلغاء المتابعة لبعضهما البعض عبر تطبيق الصور انستجرام، وذلك لفترة وجيزة سرعان ما انتهت لإعادة كل منهما المتابعة للآخر مرة أخرى. 

وعلى الرغم من قيام حسن أبو الروس وغادة والي بإعادة المتابعة للآخر، إلا أنه تبين أن «والي» قامت بإلغاء متابعة الفنانة دينا الشربيني - عبر انستجرام - وهذا ما فعلته «الشربيني» أيضًا، حيث لم يتوجد أي من «دينا أو غادة» في قائمة المتابعة للآخر. 

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إعادة المتابعة 

يأتي ذلك بعدما، قام الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي مصممة الجرافيك ، بإعادة المتابعة لبعضهما مؤخرا، وذلك بعد ساعات من نشرنا خبر إلغاء المتابعة بينهما على تطبيق انستجرام، بعد فيديوهات الرقص مع الفنانة دينا الشربيني.

وبالرجوع لحسابات حسن أبو الروس وزوجته غادة والي ، تبين أن كلا منهما أعاد متابعة الآخر بعد الانفصال الالكتروني بينهما. 

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فلتت من حسن أبو الروس في الجونة.. ونار الغيرة تسيطر على زوجته

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إلغاء وإعادة المتابعة.. قصة انفصال حسن أبو الروس وزوجته بعد رقصة دينا الشربيني

قصة انفصال حسن أبو الروس وزوجته

قام كل من الفنان حسن أبو الروس وزوجته غادة والي مصممة الجرافيك العالمية بإلغاء متابعتهما لبعض عبر تطبيق الصور إنستجرام، لتثار حالة من الجدل حول انفصاله عن زوجته بعد 4 أشهر فقط من حفل زفافهما. 

قرار إلغاء المتابعة بين حسن أبو الروس وزوجته غادة والي ، جاء تزامنا مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الحالية، وعدم تواجد الزوجة مع الزوج في الفعاليات، وظهوره باستمرار مع الفنانة دينا الشربيني في الفعاليات، لاسيما بعد الديو الذي جمع بينهما «فلتت مني».

وبعد ساعات من نشرنا الخبر، روج البعض أن حسن أبو الروس قد انفصل عن زوجته، ما دفعها إلى إعادة المتابعة بينهما عبر تطبيق انستجرام خلال ساعات. 

 

زفاف حسن أبو الروس وغادة والي 

في شهر يونيو الماضي، احتفل حسن أبو الروس بزواجه من غادة والي مصممة الجرافيك العالمية، والتقط مع عروسه صور الزفاف بحديقة “زيد بارك”.

وارتدى حسن أبو الروس بدلة غير معتادة على العريس فيما ظهر أصدقائه عمر السعيد وسامح كمال بأطقم حمراء. 

حسن أبو الروس اشتهر بالمشاركة ضمن العصابة في مسلسل بـ 100 وش، وشارك في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل بنت السلطان.

 

قصة حب حسن أبو الروس وغادة والي

في شهر سبتمبر الماضي، روي الفنان حسن أبو الروس عن تفاصيل تعرفه على زوجته، قائلا:" اتعرفت عليها في رحلة لـ فتينام ومن ثم أصبحنا أصدقاء لفترة.
وتابع" أبو الروس" خلال حواره ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي" : "أنا عامل مفاجأة المرة دي لـ غادة وكاتب اسمها على الشراب".

كما روت غادة والي، مصممة الجرافيك، تفاصيل تعارفها على زوجها الفنان حسن أبو الروس، قائلة: “إحنا اتقابلنا في فيتنام مش في مصر".

وأوضح “حسن أبو الروس” خلال حوارها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي”،: أنه يعشق التنقل والسفر، متابعا:" بحب أروح أماكن غريبة وبلاد غريبة..كان فيه رحلة بالصدفة هي كمان كانت فيها وبدأت رحلة التعارف".

من جانبها قالت غادة والي، مصممة جرافيك، زوجته :" متوقعناش إن الفرح يبقى ترند بالشكل دا..إحنا كنا عايزين نفرح بس".

 

ديو حسن أبو الروس ودينا الشربيني

نشرت الفنانة دينا الشربيني- عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام- مقطع فيديو قصيرا، من كليبها الجديد مع حسن أبو الروس، والذي يحمل اسم «فلتت مني» معلنة طرحه عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلقت عليه: «ادخلوا دلوقتي شوفوا فيديو #فلتت_مني عشان تفلت منكوا انتوا كمان». 

كما ظهرت دينا الشربينى برفقة حسن أبو الروس داخل سيارتة المكشوفة وهما يرقصان على أغنية الأخير  قبل يوم من افتتاح فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

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