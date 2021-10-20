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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة مرور الطرق الصحراوية.. كثافات بـ دائري المنيب وزراعي الإسكندرية

زحام على الطريق الدائري
زحام على الطريق الدائري

يقدم موقع صدى البلد نشرة مرور الطرق الصحراوية والمحاور الرئيسية والطريق الدائري، الصباحية اليوم الأربعاء.

- حالة المرور على الطريق الدائري

ويشهد الطريق الدائري بطئا في حركة مرور السيارات على مناطق الكونيسة والمنيب وحتى مناطق كورنيش النيل في المعادي، للقادم من محور المريوطية باتجاه المعادي.

كما يشهد الطريق بطئا في حركة مرور السيارات أعلى مناطق البساتين ودار السلام بالاتجاهين.

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وتستقر حركة مرور السيارات على الطريق الدائري بمنطقة القطامية و القاهرة الجديدة بالاتجاهين، فيما تظهر كثافات مرورية على الطريق بمناطق السلام وموقف العاشر للقادم من منطقة مؤسسة الزكاة و المرج.

ويشهد الطريق الدائري بطء في حركة مرور السيارات بمخرج طريق الإسكندرية الزراعي للقادم من المرج، مع استقرار حركة المرور بمنطقة مسطرد والوراق.

كذلك يشهد محور 26 يوليو كثافات مرورية مرتفعة في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من الشيخ زايد باتجاه ميدان لبنان.

وتستقر الحركة المرورية على الطريق الدائري الأوسطي، في كافة الأنحاء بمناطق العاصمة والاوتوستراد وكورنيش النيل حتى مناطق أكتوبر.

- الحالة المرورية على الطرق الصحراوية

وعن حالة مرور الطرق الصحراوية، يشهد طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي كثافات مرورية مرتفعة في التقاطع مع الطريق الدائري للقادم من القليوبية باتجاه القاهرة.

وتستقر حالة مرور السيارات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، وطريق العلمين الصحراوي، والطريق الساحلي الدولي، وطريق الفيوم الصحراوي، وطريق أسيوط الغربي، وطريق الكريمات الصحراوي الشرقي.

وتستقر حركة مرور السيارات على طريق القطامية - العين السخنة، و طريق الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة، وطريق قنا - سفاجا، وطريق السويس الصحراوي، وطريق الإسماعيلية الصحراوي، وطريق القصير - مرسى علم، وطرق محافظة جنوب سيناء.

- غرفة عمليات المرور 

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات مرور الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

- الداخلية تفعل عقوبات الحبس والغرامة لمخالفة تركيب الملصق الإلكتروني

بدأت الجهات المعنية بوزارة الداخلية تطبيق الإجراءات القانونية تجاه قائدي المركبات الذين تخلفوا عن تركيب الملصق الإلكتروني.

ومن المقرر تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق الإلكتروني أو تثبيته أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته .

ونص قانون المرور الجديد على  وضع وتثبيت الملصق الإلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهاً سنويا وبحد أقصى 300، وفقاً التغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي. وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

- عقوبات المخالفين عن تركيب الملصق الإلكتروني

يعاقب قانون المرور الجديد بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.

وطبقا لقانون المرور الجديد تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

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