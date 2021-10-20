رئيس أكاديمية الشرطة للطلاب الخريجين: لكم منا القدوة والخبرة ولنا عليكم العزم والإصرار

وجه اللواء الدكتور أحمد إبراهيم، مساعد أول وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، رسالة للضباط الخريجين، قائلا: “أنتم مقبلون على مشاركة وطنية، دقيقة فى خطواتها، رحبة فى آمالها، تطلب الإخلاص فى العمل والإيمان بالرسالة، فلكم منا القدوة والخبرة ولنا عليكم العزم والإصرار”.

وأضاف رئيس أكاديمية الشرطة، خلال احتفالية تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسى، أن مركز بحوث الشرطة قام بتدريب 253 متدربا من 34 دولة أفريقية، كما قامت كلية التدريب والتنمية، بتدريب 4450 ضابطا، بمختلف الرتب بالوزارة، فى جميع تخصصات العمل الأمنى.

وأشار رئيس أكاديمية الشرطة ، إلى أن الإدارة العامة قامت بتدريب كلاب الأمن والحراسة، وهي جهود غير مسبوقة، فى مجالات تأمين المنشآت الحيوية والسياحية والأثرية.

وتقدم بتحية تقدير وعرفان لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة، وجميع قطاعات وزارة الداخلية، التى قدمت كل العون للأكاديمية، وكل الشكر والتقدير لجميع قيادات الأكاديمية والقيادات والضباط، والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين بالأكاديمية، لجهودهم المخلصة أثناء رسالتهم النبيلة.