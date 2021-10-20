شاهد.. «The Rig» في السعودية.. الوجهة السياحية الأولى في العالم للنفط

تقوم المملكة العربية السعودية بحث الخطى نحو خطة عام 2030 التي ستصبح فيها المملكة اقتصادا أكبر أقل اعتمادًا على النفط، بشكل يعطي اقتصادها شكل أكثر استدامة ، وفق ما أوردت شبكة (CNN).

قالت “سي إن إن” الإخبارية، إن ذلك لن يمنع استخدام السعودية صناعتها البترولية كمصدر إلهام لجذب سياحي جديد.

وأعلنت السعودية عن خطط لتحويل منصة نفطية إلى متنزه ومنتجع بمساحة 150 ألف متر مربع في الخليج.



وبتمويل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، سيتألف متنزه "The Rig" من 3 فنادق و11 مطعمًا، وُزعت على عدد من المنصات المتصلة، إضافة إلى ركوب الأفعوانية وأنشطة غنية بالأدرينالين مثل القفز بالحبال والمظلات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نُشر مقطع فيديو ترويجي للمتنزه، يهدف إلى "تقديم العديد من عروض الضيافة، والمغامرات، والتجارب الرياضية المائية".

وقال بيان من صندوق الاستثمارات العامة: "يُعتبر هذا المشروع معلمًا سياحيًا فريدًا من نوعه، ومن المتوقع أن يجذب السياح من جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يحظى بشعبية خاصة بين الزوار في منطقة الخليج.

ولم يتم تحديد تاريخ انتهاء المشروع حتى الآن.

سيتم إنشاء المشروع، وهو مستوحى من منصات النفط، في منطقة الخليج .

ووُصف المنتزه على أنه "الوجهة السياحية الأولى في العالم المستوحاة من منصات النفط البحرية".

ويتماشى مفهوم "The Rig" مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، والتي تهدف إلى إعادة وضع البلاد كوجهة سياحية دولية رائدة وتنويع اقتصادها، وجذب 100 مليون سائح كل عام بحلول نهاية العقد.