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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخليداً لذكراهم وتكريماً لتضحياتهم

إطلاق أسماء 9 شهداء على بعض المنشآت العامة بمسقط رأسهم في أسيوط

صدى البلد

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على إطلاق أسماء 9 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المنشآت العامة بمسقط رأسهم وذلك تكريماً وتقديراً لهم وتخليداً لذكراهم وعرفاناً بما بذلوه من تضحيات في سبيل الحفاظ على الوطن ومقدراته .

 

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 جاء ذلك خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء دكتور عمر السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة والعميد محمد صلاح سكرتير مساعد المحافظة والعقيد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.


حيث وافق المجلس خلال جلسته على إطلاق اسم الشهيد منصور إبراهيم اسماعيل ابن مركز البداري على مدرسة النهضة الابتدائية بنات بالعقال البحري واسم الشهيد محمد أبوالعلا تركي أحمد ابن مركز الفتح على مدخل المعمل بقرية الفيما واسم الشهيد ابرام ممدوح صلحي غيطي ابن مركز أبنوب على كوبري عزبة غنيم زمام قرية بني محمديات العقب واسم الشهيد أحمد علاء عيون سيد ابن مركز القوصية على شارع الجانين بمدينة القوصية فضلا عن إطلاق اسم الشهيد جابر ثابت عبدالحافظ ابن مركز الغنايم على مدرسة الوحدة المجمعة بنات الابتدائية بقرية دير الجنادلة واسم الشهيد مصطفى علي أحمد علي ابن مركز القوصية على شارع السكة الحديد ببني قره واسم الشهيد فرغلي سعد فرغلي درويش ابن مركز منفلوط على المدرسة الجديدة الابتدائية بنات بالإضافة إلى اطلاق الشهيد سيد سليمان مرعي ابن مركز ساحل سليم على مدرسة الملحقة دار المعملين بساحل سليم واطلاق اسم الشهيد باهر تقوى مكاري ابن مركز صدفا على مدرسة كوم أبوحجر للتعليم الأساسي.


وأكد محافظ أسيوط أن إطلاق أسماء الشهداء يأتي تقديراً وتكريماً للشهداء وتكون أسمائهم على تلك المنشآت شاهده للأجيال القادمة على ما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وتخليدًا لذكراهم العطرة موضحاً أن حق كافة الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة فوق رؤسنا جميعاً لافتاً إلى تقديم يد العون وتلبية مطالب أسرهم.
كان المجلس التنفيذي للمحافظة قد وافق خلال جلسته الأخيرة على عدد من القرارات من بينها بإطلاق أسماء 9 شهداء من أبناء المحافظة على بعض المنشآت العامة بمراكز (البداري – الفتح – أبنوب – القوصية – الغنايم – منفلوط – ساحل سليم - صدفا).

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