تصدرت التريند.. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة؟

أكثر ما يثير وسائل التواصل الاجتماعي في المهرجانات السينمائية، هو فساتين النجمات على الـ «ريد كاربت»، ما يحفز الفنانات على البحث عن الإطلالات المميزة والمختلفة التي تجذب النظر إليهن، وهذا ما حدث في الدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة، الذي انطلق منذ أيام قليلة.

جاءت فساتين النجمات في الدورة الخامسة لـ مهرجان الجونة، مختلفة ما بين الإغراء، والغرابة، والاحتشام، والأناقة، محدثة ضجة كبيرة وجدل على الـ «سوشيال ميديا»، حيث احتلت الفنانة «نجلاء بدر» المرتبة الأولى في أجرأ فستان، وعلى الجانب الآخر وبين زحام سباق الفساتين على الـ «ريد كاربت»، ظهرت المحجبة الوحيدة والتي استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بسبب حجابها وأناقتها، فمن هي؟!

من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة؟

بعد لفتها للأنظار، أصبح هناك تساؤلات عديدة حول هوية السيدة المحجبة، وهل هي صور حقيقة نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أم صور معدلة بواسطة برنامج الفوتوشوب!!

مفاجأة تعتبر الأجمل في مهرجان الجونة، فـ نعم هي حقيقية وليس مركبة، كانت تلك الصور للسيدة نادين سمرة، صاحبة الجنسية الأردنية، التي تشغل منصب مدير عام منصة « وياك»، التي أُطلقت عام 2017، وهي منصة عربية للبث الرقمي والفيديو.

منصة «وياك»

أسست نادين سمرة، خلال السنوات الأخيرة منصة «وياك»، لتأسيس وإنتاج الأعمال الرقمية، وبناء منصات فيديو كاملة لتقديم البث الرقمي والفيديو عند الطلب عبر عدة وسائط، على رأسها «الهواتف الذكية»، وأجهزة الاستقبال التليفزيوني، ومشغلات البث.

تحتوي المنصة التي تشغل إدارتها على أكثر من 15 ألف ساعة من المحتوى العربي والهندي «مدبلج أو مترجم» للعربية، وتدير جميع الأنشطة والأعمال الرقمية في الشركة.

منصة وياك

نادين سمرة

شغلت نادين سمرة منصب رئيس الأعمال الرقمية في مجموعة «MBC»، من قبل توليها لمنصب مدير عام منصة «وياك».

وحضرت الأردنية نادين سمرة عرضا لفيلم “ريش” في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الخامسة، مُطلة بفستان جذاب وأنيق باللون الأسود، مع تداخل رقيق للون الذهبي، مع حقيبة يد جلد سمراء، وحجاب على الرأس.

وتعتبر نادين سمرة نائب رئيس الأعمال الرقمية لشركة "زي" للمشاريع الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومقرها الإمارات.

السيدة نادين سمرة

نادين سمرة تتصدر التريند

خلال الأيام الماضية من مهرجان الجونة تصدرت نادين سمرة التريندات، عقب تداول صور لها من المهرجان بالحجاب، حيث تفاعل الجمهور مع ظهور سيدة محجبة على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي.

وتقرر عرض فيلم ريش اليوم ضمن فعاليات المهرجان، الذي يحضره العديد من المشاهير والفنانين من مختلف دول العالم.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 22 من أكتوبر الجاري، بمشاركة 23 دولة.