عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ روب أبيض.. عبير صبري تستعرض جمالها وأنوثتها من الجونة

صدى البلد

نشرت الفنانة عبير صبرى صورة  جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام”.

وظهرت عبير صبري بإطلالة صباحية مميزة من الجونة مرتدية "روب" باللون الابيض .

بتصميم السمكة.. عبير صبري تبهر الحاضرين في اليوم السادس بمهرجان الجونة

عبير صبري: مش هتبرع بـ أعضائي

يذكر ان شاركت الفنانة عبير صبري  في سباق دراما رمضان 2021 بمسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.

مسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.


وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

إطلالات عبير صبري اطلالة عبير صبري اعمال عبير صبري الفنانة عبير صبري

ترشيحاتنا

ده اللى هيقعدك.. شوبير يوجه رسالة قوية لـ موسيمانى مدرب الأهلي

العسومي يؤكد دعم البرلمان العربي للشرعية اليمنية في حربها على ميليشيا الحوثي

بعد توجيهات التضامن|حملات مفاجئة على الموظفين والسائقين وغرامة 200 ألف جنيه لـ متعاطي المخدرات.. الأيام المقبلة

الأزهر يعلن خطة الدراسة وتوزيع المناهج لمعاهد القراءات بكافة مراحلها

قناة عبرية: إسرائيل جادة في إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حماس

رئيس أكاديمية الشرطة: مركز بحوث الشرطة قد قام بتدريب 253 متدربا من 34 دولة أفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفحة ليفربول الرسمية تحتفل بـ محمد صلاح على طريقتها الخاصة | شاهد

مدبولي: نُثمن جهود الرقابة الإدارية في تحديث الخدمات الحكومية وزيادة الوعي

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20-10-2021

لملاك ومستأجري العقارات |حبس وغرامة 5 الأف جنيه حال القيام بهذا الفعل

شوبير يكشف أسباب قرار إيقاف تنفيذ عقوبة شيكابالا

السعودية.. قرار عاجل من وزارة التعليم بشأن عودة الطلاب للمدارس

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بسرقة موبايل صحفي أثناء بث مباشر بالقليوبية|صور

قتلى وجرحى إثر انفجار استهدف حافلة للجيش السوري في دمشق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الهداف التاريخي للريدز.. كيف حطم صلاح أسطورة جيرارد ودمر أتليتكو مدريد؟

حكاية السهرة.. لماذا رفض الكحلاوي منشد الرسول الغناء أمام الزعيم جمال عبدالناصر؟ أعرف السبب

ريا أبي راشد تنضم لنجوم الفن على ريد كاربت فيلم أميرة بمهرجان الجونة..صور

أنجلينا جولي تحضر العرض الخاص لـ Eternals بملابس معاد استخدامها.. ما السبب؟

فيديو

نمبر وان انتصر.. محمد رمضان ينهي خلافاته مع الفنانين في الجونة

فينجر يغازل محمد صلاح: يسجل أهدافا خرافية |فيديو

فيديوجراف.. خلي بالك.. كيف تحمي هاتفك المحمول من السرقة؟

التعقيم المستمر.. الأوقاف تعلن ضوابط فتح دورات المياه في المساجد "فيديوجراف"

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

د. ضحى بركات تكتب: إلا رسول الله

د.جوزيف رامز أمين يكتب: علاقة الكنيسة القبطية بجنوب السودان

ليلى موسي تكتب: اللجنة الدستورية.. خطوة نحو الأمام أم استنساخ لسابقاتها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

محمد أرسلان

العراق ما بعد الانتخابات وأفغانستان

ريهام مازن

«المولد».. حلوى وتأسي بأخلاق الحبيب المصطفى

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعميق إشكالية الناتو والدفاع الأوروبى

اﻟﻤﺰﻳﺪ