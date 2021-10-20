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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

11 نوفمبر.. هانى شاكر يكشف تفاصيل حفله بـ دار الأوبرا

صدى البلد

يستعد أمير الغناء العربي الفنان هاني  شاكر، لإحياء حفلًا غنائيًا على مسرح النافورة، بدار الأوبرا المصرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

 

وروج الفنان هاني شاكر للحفل قبل أحياؤه، حيث كتب تغريدة عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، قائلًا: حفل أمير الغناء العربي هاني شاكر ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الثلاثون.

 

وأضاف هاني شاكر كاشفًا موعد، ومكان الحفل قائلًا: يوم الخميس 11-11-2021  الساعه 8 مساءً، علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية..أسعار التذاكر 300 - 500 - 750 -1000.

 

اجتمعت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بالدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والفنانة جيهان مرسى مدير مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وأعضاء اللجنة التنظيمية العليا للمهرجان لمتابعة كافة التفاصيل والترتيبات النهائية الخاصة بانطلاق الدورة الـ 30. 

 

أكدت إيناس عبد الدايم على أهمية وقيمة المهرجان باعتباره أحد أهم المحافل المتخصصة فى المنطقة العربية، مشيرة إلى تاريخه الثرى فى استضافة وتكريم رموز الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى، وطالبت بضرورة خروج الفعاليات بالشكل اللائق بمكانة مصر وريادتها الحضارية.

 

وشددت على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على الصحة والسلامة العامة واطلعت علي التصميمات الفنية والهندسية لتطوير مسرح النافورة واستعدادات المهرجان في مسارح الثلاث  محافظات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .

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