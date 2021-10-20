«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

وصف سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف تحالف AUKUS لأستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بأنه كتلة عسكرية أخرى موجهة ضد روسيا والصين ، مشددًا أيضًا على أن هذا "المشروع" يعرض هيكل الأمن الآسيوي بأكمله للخطر. في مقابلته مع صحيفة Argumenty i Fakty الروسية ، وصف باتروشيف التحالف الرباعي ، المؤلف من الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان ، بأنه "نموذج أولي لحلف شمال الأطلسي الآسيوي". وقال باتروشيف: "ستحاول واشنطن إشراك دول أخرى في هذه المنظمة ، بشكل رئيسي من أجل اتباع سياسات معادية للصين ولروسيا". "منذ فترة وجيزة ، تم تشكيل كتلة عسكرية جديدة في المنطقة ، الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا AUKUS ، والتي تسعى لتحقيق نفس الأهداف. من اللافت للنظر أن الأمريكيين طردوا شركائهم الفرنسيين ، وانتزعوا صفقة مربحة لبناء غواصات نووية لكانبيرا. من الواضح أن التضامن الأطلسي له ثمن ". كما أعربت روسيا عن قلقها إزاء إقامة تحالف بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة (AUKUS) خلال المشاورات مع الولايات المتحدة في جنيف ، حسبما صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للصحفيين . "لقد استفدنا خلال اجتماعات الجمعيه العامه من أجل نقل مخاوفنا بشكل مباشر إلى الأمريكيين فيما يتعلق بإنشاء شراكة AUKUS جديدة مع المملكة المتحدة وأستراليا مع نقل التكنولوجيا لنظام الدفع النووي إلى أستراليا المتوقع في اطارها في سياق البناء المتوقع لثماني غواصات نووية لبحرية هذا البلد ". وأشار إلى أن نقل التقنيات النووية العسكرية إلى أستراليا في إطار AUKUS لا يتوافق مع نظام عدم الانتشار وأن روسيا ستطرح أسئلة تتعلق بإنشاء التحالف على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA). وقال "لاحظنا أن هذه الإجراءات من هذا النوع لا تتماشى بشكل جيد مع نظام منع الانتشار ، بما في ذلك جانبه المتعلق بضمان ضمانات عدم تحويل المواد النووية والنشاط النووي من الاحتياجات السلمية إلى الاحتياجات العسكرية". "وفقًا للميثاق ، فإن هذه الضمانات في نطاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسوف نطرح هذه الأسئلة في فيينا على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي وقت سابق ، نقلناها بالفعل إلى الأمريكيين عبر السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان ومؤخرا كنا إجراء أعمال مماثلة في كانبرا ولندن . كما شدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن نوايا لندن في متابعة مسار بناء قدراتها النووية لا يمكن تجاهلها. وأضاف "من المعروف أنه بالنسبة للجانب الروسي في هذا السياق ، فإن ما يجري مع الترسانات النووية لأقرب حلفاء الولايات المتحدة - الحلفاء الأوروبيين والمملكة المتحدة وفرنسا - له أهمية قصوى". وقال الدبلوماسي الكبير "نحن على دراية بنوايا لندن لمتابعة مسار زيادة قدراتها في هذا المجال. حتى لو لم يكن الآن ، ولكن بمرور الوقت - هذه لحظة خطيرة لا يمكن تجاهلها". هدف المقال إلى التعرف على استراتيجية موسكو في عهد بوتين: الاتحاد الروسي مركز نفوذ العالم الجديد. علما أن مفهوم السياسة الخارجية في الاتحاد الروسي الذي اعتمده الرئيس "فلاديمير بوتين" في نوفمبر 2016 ، يشير إلى أن الهدف الرئيسي لأنشطة الدولة المعنية بالسياسة الخارجية يتمثل في ضرورة ترسيخ وضع الاتحاد الروسي كمركز نفوذ في العالم الحالي، "فروسيا" ترغب في استعادة مركزها كقوة عظمي وأن يكون لها وجود في جميع مناطق العالم.

هذه الصفقه تركز جميعها على النتائج قصيرة المدى لإنشاء AUKUS . ومع ذلك ، سيكون لقرار تشكيل اتحاد ثلاثي والشكل الجديد لتحديث أسطول أستراليا المحود القدرات العالميه تداعيات طويلة المدى ، بما في ذلك بالنسبة لروسيا. قبل كل شيء ، أكد إطلاق AUKUS أن المواجهة مع الصين هي بلا منازع الأولوية الأولى في السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته. من الواضح أن الوقوف في وجه الصين يستحق المخاطرة بوقوع تداعيات خطيرة مع قضية باريس ، الأمر الذي يستحق وضع كانبيرا في موقف حرج ، ويستحق توسيع نطاق تفسير منع الانتشار. الحقيقة هي أنه من الصعب بشكل متزايد على واشنطن التنافس بمفردها مع بكين في الساحة البحرية ، خاصة في شرق المحيط الهادئ ، لذلك ليس لديها خيار سوى الاعتماد على شركائها الأكثر موثوقية مع تجاهل التكاليف الحتمية. تتمتع الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بميزة واحدة لا جدال فيها على غواصات الديزل الحديثة: نطاق تشغيل أكبر ، بفضل استقلاليتها الفائقة. إذا كانت الغواصات الجديدة تهدف فقط إلى الدفاع عن أستراليا ، فلن تكون هناك حاجة لأن تكون نووية. ومع ذلك ، إذا كان من المتوقع أن يقوموا بعمليات سرية على مدى عدة أشهر في المياه النائية - في مضيق تايوان ، بالقرب من شبه الجزيرة الكورية ، أو في مكان ما في بحر العرب - فإن المفاعل النووي سيكون ميزة كبيرة. بالنسبة لروسيا ، هذا يعني أن واشنطن ستنظر إلى أي من أفعالها من الآن فصاعدًا في سياق المواجهة الأمريكية الصينية. البيت الأبيض ، على سبيل المثال ، سوف يغض الطرف عن تعاون موسكو مع نيودلهي وهانوي في التكنولوجيا العسكرية ، معتبراً ذلك وسيلة لدعم التوازن الإقليمي لبكين. من ناحية أخرى ، ستخضع المساعدة الروسية المستمرة لبرنامج التحديث البحري الصيني للتدقيق عن كثب ويمكن أن تصبح أساسًا لعقوبات أمريكية جديدة ضد كلا البلدين. كانت هناك بعض التكهنات بأن AUKUS ستصبح مع مرور الوقت مكافئًا آسيويًا لحلف الناتو ، مع انضمام المزيد من الدول ، من كندا ونيوزيلندا إلى اليابان وكوريا الجنوبية ، وفي النهاية الهند وفيتنام. لقد أثارت هذه التوقعات القلق بشكل غير مفاجئ في روسيا. ومع ذلك فمن غير المرجح أن تتحقق. دول مثل كوريا الجنوبية والهند ليست لديها رغبة في الانضمام إلى تحالف عسكري متعدد الأطراف يمكن أن يعرض علاقاتها مع الدول الأخرى للخطر. على أي حال ، فإن إنشاء هيكل جديد هو في حد ذاته اعتراف غير مباشر من قبل واشنطن بأن نموذج القرن العشرين الصارم للتحالفات ليس مناسبًا لهذا القرن. إذا كان هناك أي شيء ، فإن AUKUS هي محاولة لإيجاد بديل حديث لحلف الناتو.

من المحتم وفق ادارك موسكو أن هناك يتناقص دور الناتو في إستراتيجية الولايات المتحدة ، ولكن هذا ليس بالضرورة في المصالح طويلة المدى لروسيا إذا كان ذلك يعني أنه سيتم استبدال المنظمة بهياكل مثل AUKUS . لقد وضع حلف الناتو إجراءات وآليات مفصلة وواضحة لصنع القرار للتوصل إلى حلول وسط بين أعضائه المتعددين. قد تكون القرارات التي يتخذها الناتو غير مستساغة بالنسبة لموسكو ، لكنها بشكل عام متسقة ويمكن التنبؤ بها. لا يمكن قول الشيء نفسه عن الهياكل الأقل ثقلًا مثل AUKUS ، والتي يمكن أن ينتج عنها أي عدد من ردود الفعل المرتجلة ، مما يزيد حتماً من المخاطر السياسية. يتصور مفهوم AUKUS أن السيطرة على ممرات المحيط ستظل أولوية للولايات المتحدة. الولايات المتحدة ليست قادرة على فرض سيطرة كافية على ممرات النقل البري في أوراسيا ، ولا تحتاج إلى القيام بذلك: ستكون طرق حركة البضائع العالمية الرئيسية بحرية في المستقبل المنظور. لهذا السبب ، ستكون محيطات العالم وليس أوراسيا القارية هي ساحة المعركة الرئيسية بين الولايات المتحدة والصين. بالنسبة لروسيا ، باعتبارها قوة برية في الغالب ، يعد هذا أمرًا جيدًا بشكل عام - طالما أن موسكو لا تسعى جاهدة لوضع نفسها في بؤرة المواجهة الصينية الأمريكية. من الناحية النظرية ، في غضون عقدين من الزمن ، يمكن أن تنطلق الغواصات الأسترالية قبالة ساحل جزيرة سخالين الروسية وشبه جزيرة كامتشاتكا ، أو حتى عبور مضيق بيرينغ إلى المحيط المتجمد الشمالي ، مما يخلق تهديدًا محتملاً جديدًا للأسطول الشمالي الروسي. ومع ذلك ، هناك كل الأسباب التي تجعلنا نفترض أن طرقهم الرئيسية ستقع إلى الجنوب أكثر بكثير ، ولن تمس بشكل مباشر المصالح الروسية.

من الجدير بالذكر أنه في نفس الوقت تقريبًا مع ايكوس ، قدمت الصين طلبًا للانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ (TPP). تم وضع خطة الشراكة عبر المحيط الهادئ في الواقع كجزء من استراتيجية الاحتواء الاقتصادي للصين في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، على الرغم من أن خليفته دونالد ترامب رفض المشاركة في المبادرة. فرص الصين في الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ ضئيلة ، ولكن في تقديم الطلب ، تثبت بكين مرة أخرى أنها من جانبها ترغب في قصر تنافسها مع واشنطن على مجال التجارة والاستثمار والتكنولوجيا. من ناحية أخرى ، من خلال إنشاء AUKUS ، تشير الولايات المتحدة وشركاؤها بشكل متزايد إلى عزمهم على توسيع المواجهة إلى مجال التكنولوجيا العسكرية والساحة الجيوسياسية. وتتذكر موسكو انه بالعودة إلى مايو 1882 ، عندما وافقت ألمانيا والنمسا والمجر وإيطاليا على إنشاء الكتلة العسكرية والسياسية المعروفة باسم التحالف الثلاثي ، فمن غير المرجح أن يفكر أي شخص في أوروبا في العواقب المحتملة على المدى الطويل. بعد كل شيء ، كان الهدف من التحالف هو احتواء فرنسا فقط ، حيث انتشر الانتقام بعد هزيمة البلاد في الحرب الفرنسية البروسية 1870-1872. لم تكن هناك خطط أكبر في برلين أو فيينا أو روما في ذلك الوقت. ومع ذلك ، بعد أكثر من اربعين عامًا بقليل ، كانت القارة الأوروبية غارقة في إراقة دماء حرب غير مسبوقة.

تم وضع خطة الشراكة عبر المحيط الهادئ في الواقع كجزء من استراتيجية الاحتواء الاقتصادي للصين في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما ، على الرغم من أن خليفته دونالد ترامب رفض المشاركة في المبادرة. فرص الصين في الانضمام إلى الشراكة عبر المحيط الهادئ ضئيلة ، ولكن في تقديم الطلب ، تثبت بكين مرة أخرى أنها من جانبها ترغب في قصر تنافسها مع واشنطن على مجال التجارة والاستثمار والتكنولوجيا. من ناحية أخرى ، من خلال إنشاء AUKUS ، تشير الولايات المتحدة وشركاؤها بشكل متزايد إلى عزمهم على توسيع المواجهة إلى مجال التكنولوجيا العسكرية والساحة الجيوسياسية.

يشعر قادة البحرية الامركيه بالقلق من زيادة نشاط الغواصات الروسية في شمال المحيط الأطلسي ونشاط الغواصات الصينية في المحيط الهادئ. وهم يحذرون من أن الوطن الأمريكي لم يعد ملاذاً من مثل هذه التهديدات. اعترفت البحرية الامريكيه منذ عدة سنوات أن الغواصات الروسية تنزلق بشكل متزايد عبر فجوة جرينلاند-أيسلندا-المملكة المتحدة (GIUK) وتعمل على هذا الجانب من المحيط الأطلسي. حفز هذا الاعتراف موقف الأسطول الأمريكي الثاني ، والذي كان يهدف إلى تنسيق جهود الحرب ضد الغواصات عبر المحيط الأطلسي وبالتعاون مع الأسطول السادس الأمريكي المتمركز في إيطاليا. كما حفز ذلك الموقف من مجموعة Submarine Group 2 التي يقودها ديفيز - حيث كان نائبًا لقائد الأسطول الثاني ، مما رفع مستوى مهام الصيد الفرعي إلى مستوى الأسطول. إن Task Group Greyhound تواصل الموقف التي تهدف إلى مواجهة الغواصات الروسية بالقرب المريكا ، مع كون هذه المنظمة "الذراع التكتيكية للحرب السطحية لدعم هذا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع".