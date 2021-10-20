محمد أبو العينين: يجب الترويج للخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية بمؤتمر عالمي

أكد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، ضرورة التركيز على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والترويج لها من خلال مؤتمر عالمي يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية والصناعية.

وقال “أبو العينين” إن القيمة البيعية للمنتج لن تأخذ قيمتها الحقيقية إلا من خلال علامة تجارية للدولة، مشددا على ضرورة إعطاء المستثمرين الأجانب إغراءات وحوافز حتى تستطيع جذبهم للاستثمار في مصر، حيث إن كثيرا من الدول كالمغرب وجنوب أفريقيا بدأت في المنافسة بقوة لجذب الاستثمار الأجنبي.

جاء ذلك خلال ندوة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان “الصناعة وأفريقيا والمستقبل”، اليوم الأربعاء.

وأضاف وكيل مجلس النواب أن جائحة كورونا أدت إلى تغيير الفكر والتوجه العالمي نحو الصناعة، حيث إن الدول الأوروبية بدأت حاليا في البحث عن التعاون مع دول الجوار، وذلك بعد ارتفاع أسعار الشحن وزيادة قيمة النولون، مما يهدد سلاسل إمدادات القيمة.



وأوضح “أبو العينين” أن قانون الاستثمار الجديد أعطى مزايا وحوافز استثمارية كبيرة، إلا أنه يحتاج مزيدا من الترويج والمعرفة به بشكل صحيح، بالإضافة إلى أهمية التعاون بين جميع الوزارات والجهات للقضاء على البيروقراطية التى تعرقل الاستثمار.



ولفت إلى أن مصر بها العديد من المشروعات القومية العملاقة التى تمنح مزايا وحوافز للمستثمرين كالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

كما طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، بصنع "براند نيم" للمنتج المصري لتحقيق حلقات التصدير الثلاثة " الصناعة والاستثمار والإنتاج".

وقال “أبو العينين”، خلال ندوة لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين بعنوان “الصناعة وأفريقيا بين الحاضر والمستقبل”، إن الشكل التقليدى للتصدير بدون "براند نيم " سوف يندثر من الأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة إنشاء "البراند نيم" المصرى لننشره في العالم.