مياه البحر الأحمر تعلن انطلاق حملة التوعية المائية لطلاب المدارس

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر حملة التوعية المائية لطلاب المدارس ومن المقرّر تنفيذ أنشطة للتوعية بعدد (50) مدرسة خلال الفصل الدراسي الأول بمختلف المدارس علي مستوي مدن المحافظة.

وتشمل أنشطة التوعية بالمدارس تنفيذ ندوات للتوعية بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها وأنشطة للتوعية بالترفيه وورش للرسم والتلوين ومسابقات فنية ومسرح للعرائس لعرض "قصة البحث عن نقطة ماء" وكذلك إذاعة مدرسية عن المياه ومجلات الصحافة المدرسية "سر الحياة "بالإضافة إلى توزيع مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل رسائل للتوعية المائية.

وأكد المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه البحر الأحمر أن تنفيذ الأنشطة لغرس ثقافة ترشيد الاستهلاك فى عقول الأطفال وإعداد جيل على وعى بالقضايا البيئية لتحويل ترشيد الاستهلاك إلى ثقافة وسلوك عام فى المجتمع.