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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير الدومينيكان بالقاهرة: دور مصر معترف به في جميع أنحاء العالم

صدى البلد

قال سفير جمهورية الدومينيكان في القاهرة مانويل موراليس لاما، إن مصر دولة مهمة للغاية ولا جدال في الدور الأساسي الذي تلعبه في العالم العربي وإفريقيا ومناطق أخرى من العالم، فدورها معترف به في جميع أنحاء العالم.


وأضاف مانويل - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بمناسبة زيارته إلى الإسكندرية، للمشاركة في فعاليات الأسبوع الثقافي الأيبروأمريكي، الذي انطلق، اليوم /الأربعاء/، بحضور محافظ الإسكندرية محمد الشريف ونائب مساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا اللاتينية أشرف منير و15 سفيرا - أن مصر تحافظ على علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والصين وروسيا وتلعب دورا أساسيا في التوسط بين فلسطين وإسرائيل. 


وأوضح مانويل أن الدومينيكان يمكن أن تجني فوائد كبيرة من خلق سبل تعاون متنوعة مع مصر، مؤكدا أن هناك فرصًا مهمة لتحقيق المنفعة المتبادلة في صناعة السينما، وهناك منتجات دومينيكان معترف بها دوليًا تحظى باهتمام كبير في السوق المصري.
وقال إنه من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية، نسعي إلى توقيع اتفاقيات التجارة والاستثمار لتنفيذ أنشطة تجارية مشتركة.. مشيرا إلى أهمية الأسبوع الأيبيرو أمريكي في الإسكندرية، وإلى دوره في تعزيز التعاون في مختلف المجالات.


وأشار إلى مكانة مدينة الإسكندرية، وأنها مدينة عريقة تمتلك تراثا وتاريخا عظيما كما أنها مركز حضاري على مر عصور التاريخ.

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