انطلاق فعاليات التدريب "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية والروسية

إنطلقت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية وعناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية، والذى تستمر فعالياته حتى 29 من أكتوبر الجاري ، بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة قوات المظلات.

بدأت مراسم التدريب بوصول وحدات الإنزال الجوي الروسية لقاعدة شرق القاهرة الجوية

وإصطفاف عناصر من القوات المشاركة من الجانبين.

وتضمنت المرحلة التمهيدية للتدريب عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، كذلك التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة، وإكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي يستخدمها الجانبان في تنفيذ مختلف المهام.

يأتي التدريب "حماة الصداقة - 5" في إطار خطة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والعديد من الدول الشقيقة والصديقة وفى ضوء تنمية وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجى بين القوات المسلحة المصرية والروسية فى العديد من المجالات.