بعد قليل.. انطلاق احتفالية نقابة الأشراف بالمولد النبوي الشريف

تنطلق بمقر نقابة الأشراف، بعد قليل، احتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف، وذلك بمقر النقابة بصالح سالم.



ويشارك في الحفل، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والداعية الحبيب علي الجفري، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورؤساء اللجان بمجلسي النواب والشيوخ، وزعيم الأغلبية، وبعض الوزراء والشخصيات العامة، ويقدمه الدكتور حسن مدني الرئيس السابق لإذاعة القرآن الكريم.

ويتضمن الحفل، كلمات لنقيب الأشراف، ومفتي الجمهورية، ووكيل الأزهر، والدكتور أحمد عمر هاشم، وعرض فيلم تسجيلي يعرض للمرة الأولى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعرض صور لمصور المدينة المنورة "خالد خضر"، ويختتم الحفل، المنشد محمود هلال، بالتعاون مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو نادر عبدالله.