عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ملابس الهالويين من وحي مسلسل Squid Game يتصدر مؤشرات جوجل

صدى البلد

أصبحت سلسلة Squid Game الكورية الشهيرة على Netflix الآن مصدر إلهام لأزياء الهالوين.

 سجلت دراسة مؤخرًا "عمليات بحث تفوق عدد عمليات البحث" عبر الإنترنت عن "زي لعبة Squid" ، وفقًا لتقرير شبكة CNN .

وجدت الدراسة ، التي أجرتها Design Bundles ، أن الأزياء تمثل ما يقرب من ثلث أهم 11 عملية بحث عن الأزياء الأكثر شيوعًا.


في حين أن أزياء لعبة Squid صعدت إلى القمة ، كان من بين أفضل خمسة أزياء أخرى من بينها Catwoman و Harley Quinn و Joker و Spider-Man.


إلى جانب ذلك ، يشارك العديد من TikTokers أيضًا إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية ارتداء ملابس مثل شخصيات العرض ، من البدلة الحمراء إلى ملابس Front Man ، وفقًا لما ذكرته USA Today .

وقد تم إتاحة أزياء لعبة Squid  أيضًا في أحد المتاجر العالمية وبعض المتاجر الأخرى عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه ، قالت Netflix لشبكة CNN إنها سجلت 111 مليون حساب يشاهدون العرض منذ عرضه الأول في سبتمبر ، واصفة إياه بأنه "أكبر مسلسل على الإطلاق". "عندما بدأنا الاستثمار في المسلسلات والأفلام الكورية لأول مرة في عام 2015 ، علمنا أننا نريد إنشاء قصص عالمية المستوى لعشاق المحتوى الكوري الأساسيين في جميع أنحاء آسيا والعالم" ، قال Minyoung Kim ، نائب رئيس محتوى Netflix لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، باستثناء الهند. ونقلت عنه قوله.

مسلسل Netflix عمليات البحث لعبة الحبار Squid Game

ترشيحاتنا

لليوم الثاني علي التوالي.. دولة عربية لم تسجل حالات وفاة بفيروس كورونا

بعد تصدر اللص التريند| الداخلية تكشف ملابسات سرقة هاتف البث المباشر على الدائري

الجثة هتتشرح.. مدحت العدل يكشف سبب تأخر دفن نجل عبد المطلب بالمغرب "خاص"

الفريق أحمد خالد: البحرية المصرية مسار لا يمكن تجاوزه عند وضع الترتيبات الأمنية بالمنطقة

الدنيا ريشة في هوا.. حكاية سيارة سامي العدل التي قلبت أحداث هذا الفيلم

أخبار الزمالك.. أول رد على إلغاء عقوبة شيكابالا.. موقف التجديد لـ بن شرقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كل الركاب ماتوا.. تفاصيل دهس تريلا لـ ميكروباص على الدائري الأوسطي |صور

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

اللقطات الأولى للحادث المرعب.. تريلا تقتل 17 شخصا على الدائري الأوسطي.. صور

الطريق إلى المونديال.. كيروش يفاجئ اللاعبين المحليين بقرار جديد

تعليق قوي من ميدو على قرار مركز التسوية بوقف تنفيذ عقوبة شيكابالا

بلغوا عنهم| حماية المستهلك يوجه رسالة مهمة للمواطنين حال شراء سيارة ..فيديو

تفاصيل تعرض بشرى لحادث انقلاب سيارة في الجونة.. صور

مفاجأة مدوية.. استبعاد فرج عامر ومحمد مجاهد من انتخابات سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائد القوات البحرية: قادرون على ردع كل من يهدد مصالحنا.. صور

النجوم على ريد كاربت فيلم Costa Brava بمهرجان الجونة (صور)

انطلاق فعاليات التدريب "حماة الصداقة - 5" بمشاركة قوات المظلات المصرية والروسية

صدق أو لاتصدق.. محاكمة ألمانية بعمر 96 سنة لقتلها 11 ألف ضحية أيام هتلر

فيديو

ضحكوا عليا.. المحلل الشرعي محمد الملاح: لم أتزوج 33 مرة.. فيديو جراف

كائن الغردقة .. قصة أغرب اكتشاف في مياه البحر الأحمر "فيديو"

صعدوا فوق المقاعد.. طلاب يتراقصون داخل الفصل بمدرسة في المنوفية

أشعل مواقع التواصل.. ماذا فعل سعودي مع العاملين في الحرم المكي.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

دينا شرف الدين تكتب: ضياع «القدوة» في زمن «التريند»

خالد عامر يكتب: يوميات الجمهورية الجديدة

داليا السبع تكتب: «النداء»

رمضان البيه يكتب: القلب موطن السر

نتالي قباني تكتب: الملكة المتوجة في مجتمعنا

الشيخ محمود الهوارى يكتب: نعمة الرِّسالة.. والشُّكر الواجب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

تعلموا الحب من رسولنا الكريم

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: كيف انفعلت موسكو؟

شريف سمير

فنجان قهوة

إيمان الدربي

وجه القمر

محمد نوار

رحمة للعالمين!

كريمة أبو العينين

«بالحب ابتلينا»

بهجت العبيدي

العقل الأسطوري وخرافة السحر!

د.محمود بكري

معركة الوعي (8)

اﻟﻤﺰﻳﺪ