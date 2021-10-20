ملابس الهالويين من وحي مسلسل Squid Game يتصدر مؤشرات جوجل

أصبحت سلسلة Squid Game الكورية الشهيرة على Netflix الآن مصدر إلهام لأزياء الهالوين.

سجلت دراسة مؤخرًا "عمليات بحث تفوق عدد عمليات البحث" عبر الإنترنت عن "زي لعبة Squid" ، وفقًا لتقرير شبكة CNN .

وجدت الدراسة ، التي أجرتها Design Bundles ، أن الأزياء تمثل ما يقرب من ثلث أهم 11 عملية بحث عن الأزياء الأكثر شيوعًا.



في حين أن أزياء لعبة Squid صعدت إلى القمة ، كان من بين أفضل خمسة أزياء أخرى من بينها Catwoman و Harley Quinn و Joker و Spider-Man.



إلى جانب ذلك ، يشارك العديد من TikTokers أيضًا إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية ارتداء ملابس مثل شخصيات العرض ، من البدلة الحمراء إلى ملابس Front Man ، وفقًا لما ذكرته USA Today .

وقد تم إتاحة أزياء لعبة Squid أيضًا في أحد المتاجر العالمية وبعض المتاجر الأخرى عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه ، قالت Netflix لشبكة CNN إنها سجلت 111 مليون حساب يشاهدون العرض منذ عرضه الأول في سبتمبر ، واصفة إياه بأنه "أكبر مسلسل على الإطلاق". "عندما بدأنا الاستثمار في المسلسلات والأفلام الكورية لأول مرة في عام 2015 ، علمنا أننا نريد إنشاء قصص عالمية المستوى لعشاق المحتوى الكوري الأساسيين في جميع أنحاء آسيا والعالم" ، قال Minyoung Kim ، نائب رئيس محتوى Netflix لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ، باستثناء الهند. ونقلت عنه قوله.