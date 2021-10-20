من أقدم المناطق الشعبية.. استمرار حلقات الذكر والمديح احتفالا بـ المولد النبوي.. فيديو

استمرت الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في مناطق الشعبية المختلفة بالقناطر الخيرية وغيرها، وسط حلقات الذكر والمديح لرسول الله، وحضور عدد من المواطنين بحالة من السعادة.

ورصدت عدسة صدى البلد الأجواء الاحتفالية، وجلسات الذكر والمديح، وسط حشد كبير احتفالاً بمولد النبي الشريف.

واحتفت الأمة الإسلامية من مغرب يوم الاثنين وحتى مغرب شمس الثلاثاء الـ 19 من أكتوبر الجاري، الـ 12 من ربيع الأول لعام 1443هـ، بذكرى المولد النبوي الشريف وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.



متى المولد النبوي 2021

متى المولد النبوي 2021 ؟.. ورد أنه من المقرر أن يبدأ الاحتفال به الآن وعلى وجه التحديد من بعد المغرب اليوم الإثنين الموافق 18 من أكتوبر، حيث تبدأ ليلة الاحتفال بالمولد النبوي، وحتى مغرب يوم غد الثلاثاء 19 أكتوبر، تحل ذكرى ميلاد الهادي البشير والتي توافق الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 1443 هـ، ويحل شهر ربيع الأول من كل عام ليجمع كلمة المسلمين في ربوع الأرض على إحياء ذكرى ميلاد خير البرية وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك الذكرى التي دأبت المجتمعات الإسلامية على إحيائها بأمسيات وحلقات ذكر وغيرها من الأمور التي اعتادت الفرق الإسلامية على اختلافها أن تقيمها في الاحتفال، ويتساءل الجميع عن موعد الاحتفال بهذا اليوم.