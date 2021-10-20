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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيفى كده.. ويجز يطرح أحدث كليباته بالتعاون مع ديسكو مصر

صدى البلد

طرح الرابر “ويجز” وفيديو كليب كيفى كده عبر قناته الرسمية باليوتيوب، والذى يتعاون فيه لاول مرة مع “ديسكو مصر”.

وكشف ويجز عن التراك لأول مرة من خلال حفله الافتراضى عبر تطبيق Minly، ومن المقرر طرحه عبر المنصات الموسيقية المختلفة خلال الأيام القليلة المقبلة.

يحيى الرابر “ويجز” حفلا غنائيا يوم 29 أكتوبر بالمنارة “ارينا” بالتجمع الخامس، وتأتى أسعار التذاكر 300 جنية لفئة السيلفر، و500 جنيه لفئة الجولد. 

تفاصيل حفل ويجز


استقطب الحفل الافتراضي 23 ألفاً من معجبي "ويجز" من 31 دولة من شمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا، بما في ذلك مصر والإمارات والبحرين والسعودية وقطر والمملكة المتحدة وأمريكا وكندا وإيطاليا وفرنسا وتركيا والدنمارك وروسيا وغيرهم، كما غنى "ويجز" أحدث أغانيه "كيفي كده" لأول مرة لجمهوره في جميع أنحاء العالم.

 

حقق الحفل أكثر من 120 ألف مشاهدة و61 مليون تفاعل خلال الساعات الأولى من انطلاقه أونلاين بحسب بيان المنصة.

 

بالإضافة إلى ذلك، تم شحن الهدايا التذكارية الموقعة من "ويجز" إلى 3 قارات مختلفة، كما استخدمت المنصة ثاني أكبر شاشة CGI في العالم، والأكبر في الشرق الأوسط كخلفية.

 

 

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