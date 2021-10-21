البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث للعمل على تحليل ونمذجة.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي فى إطار التعاون مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA نعلن عن وظيفة باحث للعمل على تحليل ونمذجة فقر الطاقة ضمن برنامج الطاقة والمناخ والبيئة (ECE) في IIASA

وأوضحت الاكاديمية أن المهام الرئيسية لهذا المنصب:

- سيعمل المرشح المختار مع فريق متعدد التخصصات من العلماء الدوليين لتطوير نماذج حول موضوعات الوصول إلى الطاقة وتوفير خدمات وانتقالات الطاقة مثل تلك المتعلقة باتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.

- يساهم المرشح المختار في المشاريع الجارية في IIASA ، مثل EDITS و NAVIGATE و ECEMF و Just Transfor ALL و ENGAGE.

- وضع سيناريوهات مستقبلية للوصول العادل إلى البنية التحتية الأساسية وخدمات الطاقة الحديثة التي تتيح العيش الكريم للجميع.

- تنسيق تبادل البيانات وقابلية التشغيل البيني بين فرق النماذج المختلفة ونشر النتائج ذات الصلة في المجلات المحكمة والمشاركة في المؤتمرات وورش العمل العلمية.

ولمزيد من المعلومات من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/international-grants/iiasa-2/