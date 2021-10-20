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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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آخرهم بشرى ..نجوم في المستشفى الساعات الماضية بعد تعرضهم لوعكات صحية

بشرى
بشرى

تعرض العديد من الفنانين والمشاهير خلال الساعات الماضية إلى أزمات صحية أو حادث جعلهم يتنقلون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

 

ويرصد صدى البلد  أبرز المشاهير الذين تم نقلهم للمستشفي خلال الساعات الماضية.

بشرى تتعرض لحادث :

تعرضت الفنانة بشرى لحادث بسيط أثناء تصوير أحد المشاهد بمدينة الجونة، حيث انقلبت سيارة صغيرة كانت تقلها هي والسائق الذي تعرض هو أيضا للإصابة.

وأكدت بشرى أنها بخير  وتقوم ببعض الفحوصات الطبية الآن.

قال كمال زاده رئيس القطاع المالي بمهرجان الجونة إن بشرى والمذيع محمد مكاوي بخير وسيخرجان خلال ساعات من المستشفى.

واوضح انهما تعرضا لكدمات بسيطة نتيجة انقلاب السيارة بهما خلال تصويرهم برنامج.

 ينشر صدى البلد الفيديو الأول لبشرى بعد الحادث،حيث أسرع أصدقاؤها في نقلها إلى سيارة ملاكي من أجل الذهاب للمستشفى.

نقل الإعلامية أسماء مصطفى إلى المستشفى

كشفت الصفحة الرسمية لـ الإعلامية أسماء مصطفى عن تعرضها لوعكة صحية جديدة ونقلت على أثرها إلى المستشفى .

وكتبت الصفحة الرسمية :"#الادمن بنعتذر لعدم التواصل والرد لان أسماء تعرضت لوعكة دخلت على أثرها للمستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.

يذكر ان نشرت الإعلامية أسماء مصطفى مذيعة قناة إكسترا نيوز، صورة لها مع زوجها الدكتور أيمن أبو العلا ،وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ فيسبوك ”. 

وعلقت أسماء مصطفى قائلة: " امى ربنا يديها العمر والصحة ويصبرها على ابتلاءها فيه قبل ما اتجوز لانى كنت برفض ناس كتير كل ما كانت تسالني كنت اقولها عايزة اتجوز راجل بيحبنى بجد لنفسى 

واضافت أسماء :“ كانت تدعى وتقولى ربنا يرزقك بالى يقدرك ويريح قلبك يكون ابن اصول عمرها ما اتمنت ليه عريس يجبيلى مثلا شبكة بكام ولا هسكن ولا حاجة خالص  زى ما بيحصل ولا طلبت غير راحة بالى وحد يقدرنى ”.

وتابعت أسماء مصطفى:" وربنا سبحانه وتعالى استجاب دعوتنا احنا الاثنين رزقنى براجل بجد بيحبنى لنفسى ولشخصى وبيقدرنى والمحنة والمرض خلونى افتكر دعوتها ..المرض الملعون ده دمرنى لكن هو شايفنى احلى ست فى الدنيا ولاقيته ضهرى وسندى فى دنيتى".

واختتمت :“ ربنا يحميه ويحفظه ويكفيه شر الحاسدين ويبارك فى اولادنا ويحفظهم ونقدر نعدى المحنة ونخرج بمنحة يا رب صبرنا على ابتلاءنا ”.

نقل مشعل ليلي إلى المستشفى بعد إصابته بجلطة فى الرئة

تعرض الفنان الكويتي مشعل ليلى الى وعكة صحية نقل على إثرها الى إحدى المستشفيات الخاصة ، حيث تم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة. 

وكشف الفنان مشعل ليلى فى تصريحات لصحف كويتية انه اصيب بجلطة بالرئة  ما ادى الى نقله لإحدى المستشفيات ، ومن المقرر ان يخرج خلال الايام القليلة القادمة . 

وكشف مشعل ليلى ان الاطباء طلبوه  بعد خروجه من المستشفى ان يلتزم بالراحة لفترة سيتم تحديدها ، خاصة رياضة المشى

  الفنان والمخرج المغربي عبد الاله عاجل يتعرض لوعكة صحية:

تعرض الفنان والمخرج المغربي عبد الاله عاجل، إلى وعكة صحية خلال آداء دوره فى مسرحية اخر مقال على المسرح  .

أصيب الفنان  المغربي "عبد الاله عاجل"  بكسر فى قدمه ، وقد تم  نقله الى مستشفى ابن سيناء فى المغرب لتلقى العلاج . 

وكشف المخرج “أمين ناسور " ، عن الحادث ، عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك ، قائلاً : ونحن نتابع العرض الجديد للمخرج والممثل والصديق العزيز عبد الإله عاجل، تعرض لكسر وهو يؤدي دوره فوق الخشبة ، بالشفاء العاجل ان شاء الله وقلوبنا مع العزيزة نجوم الزهرة".

بشري أسماء مصطفى مشعل ليلى الفنان والمخرج المغربي عبد الاله عاجل الفنانة بشرى

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