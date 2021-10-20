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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مغاوري: الرئيس السيسي قدم دعما كبيرا لزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات |فيديو

الدكتور أحمد مغاوري
الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري

أكد الدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، التابع لوزارة التجارة والصناعة،  والمفوض العام للمشاركة المصرية بـ معرض "إكسبو دبي 2020"، إن نجاح الجناح المصري بالمعرض يبرهن عليه طوابير الوقوف أمام الجناح المصري.

وأضاف أحمد مغاوري، خلال لقاء له لبرنامج “المواجهة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدم دعم كبير من  أجل دعم الاستثمارات الأجنبية في مصر والعمل على جذب المزيد.

متفوقة في مجال الحاصلات الزراعية

وتابع أحمد مغاوري، أن مصر متفوقة في مجال الحاصلات الزراعية، مؤكدا انه يتم تصدير لعدد من الدول حول العالم ويوجد أسواق مصرية كبيرة.

وأشار  رئيس التمثيل التجاري إلى ان إطلاق مبادرة روابط الأعمال المصرية الأفريقية الموجهة إلى دول وسط وغرب أفريقيا تعد خطوة هامة نحو تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات المصرية وتحقيق طموح الــ100 مليار دولار صادرات سنويا.

 

 

 

 

أحمد مغاوري وزارة التجارة والصناعة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستثمارات الاجنبية • الصــــادرات

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