آية قرآنية ودماء 19 ضحية..ماذا تبقى من حطام دهس تريلا لميكروباص على الدائري الاوسطي؟

"فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين".. آية قرآنية علت واجهة سيارة نقل تريلا؛ كانت اخر ما تبقى منها قبل ان تخترق الجهة المعاكسة وتدهس سيارة ميكروباص وتغرق الطريق الدائري الاوسطي بدماء 19 شخصا.

السبب مجهول

الحادث المروع الذي وقع عصر اليوم الاربعاء، اعلى الطريق الدائري الاوسطي، اسفر عن مصرع 17 من ركاب الميكروباص وسائق التريلا و"تباعه" لم يتحدد حتى الان سبب وقوعه، اختلفت الاقاويل بين انفجار اطار السيارة التريلا ادى لانحراف مسارها، وبين اصابة سائقها بازمة قلبية ووفاته، وكانت النتيجة في الحالتين انحراف السيارة عن مسارها الطبيعي واختراقها الاتجاه المعاكس لتصطدم بسيارة ميكروباص قادمة بسرعتها القصوى وجها لوجه، ولم يتمكن قائدها من مفاداة الاصطدام ووقعت الكارثة.

الكل مات

فور وقوع الحادث وتعالى الصرخات من داخل السيارة الميكروباص بعدما اطبق حديده على اجساد الركاب، اسرع راكبي وقائدي السيارات المارة بالتوقف وهرعوا لمساعدة من تعالت صرخاتهم، الا انه بعد مرور دقائق ساد صمت تام ولطخت جنبات الميكروباص الابيض الدماء، بلاغا ورد لغرفة النجدة تحركت على اثره سيارات الاسعاف والشرطة ليخرج المسعفين فور وصولهم بقول واحد: "الكل مات.. مش باقي غير 2 بس مصابين وحالتهما خطرة".

اين المتهم؟

مع محاولات اخراج الجثث من بين طبقات الحديد، بدأ ضباط البحث الجنائي من قسم شرطة ثالث اكتوبر بمديرية امن الجيزة في البحث عن المتسبب في الحادث، وبدأت رحلة الاسئلة: "فين سواق العربية النقل" لتأتي الاجابة واضحة عندما عثروا على جثته داخل كابينة السيارة وبجواره التباع، وكلاهما لفظ انفاسه الاخيرة.

قطّاعات وصواريخ لاستخراج جثث الضحايا

مع صعوبة استخراج الضحايا نتيجة تهشم الميكروباص بالكامل وتحوله لكتلة من الخردة، عجزت قوات الانقاذ البري عن انهاء تلك المهمة، ليتم الاستعانة بقطاعات وصواريخ كهربائية لفصل الحديد عن بعضه واستخراج الجثث التي تحول بعضها إلى اشلاء.

وبعد ساعات من العمل الشاق ومساعدة كافة الجهات، تم استخراج كافة الجثث ونقلها لمستشفى الشيخ زايد تمهيدا للتعرف عليهم وتسليمهم لذويهم.

قيادات المرور يعاينون موقع الحادث

اللواء مؤمن الساعدي مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، وقيادات الادارة وصلوا الي موقع حادث تصادم سيارة نقل "تريلا" بأخرى ميكروباص.

وتبين من التحريات الأولية التي اجرتها الاجهزة الامنية، عبور السيارة النقل الاتجاه الاخر في مقابل السيارة الميكروباص، الامر الذي لم يستطيع سائق السيارة الميكروباص تفاديه.

تصادم وجها لوجه

وتبين اصطدام السيارة نقل "تريلا" بالميكروباص وجها بوجه وتهشم الميكروباص تماما، ومصرع 16 شخص بداخله، ومصرع قائد السيارة النقل ايضا ثم وفاة شخصين متاثرين باصابتهما.

حزن واستغاثة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" باستغاثات من اهالي البدرشين والفيوم وبني سويف المؤدي اليهم الطريق الدائري الاوسطي، بعدما سالت عليه دماء 19 شخص اليوم، وسبقها بيومين دهس سيارة نقل ايضا لميكروباص، واسفر الحادث عن مصرع 6 اشخاص.

وسادت حالة من الحزن بسبب الحادث المروع وناشد المواطنون المسئولين مراقبة الطريق والتعامل بحزم مع سائقين السيارات النقل لتسببهم في تلك الحوادث كل فترة.

معاينة النيابة

انتقل فريق من نيابة اكتوبر اول الى مسرح الحادث، وأجرت معاينة، قبل الانتقال الى مستشفى الشيخ زايد لمناظرة جثث الضحايا واصدار تصاريح الدفن وتسليمهم لذويهم، حيث تم نقل الجثامين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع 6 في حادث اخر



قبل 48 ساعة من ذلك الحادث لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين، في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى أجرة "بيچو" على الطريق الدائري الاوسطي بمنطقة سقارة.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا يفيد بتصادم سيارة نقل مع سيارة "بيچو 7 راكب" على الطريق الدائري الاوسطي في القادم من مناطق حلوان والمعادي باتجاه أكتوبر.

على الفور وجه اللواء مؤمن الساعدي مدير الإدارة العامة للمرور، بسرعة انتقال الخدمات المرورية والإسعاف الي موقع البلاغ، وتبين أن السيارة الأجرة كانت تحمل عمال، واصطدمت بالسيارة النقل على الطريق الدائري الاوسطي بالمكان المشار اليه.

حيث نقلت الاسعاف 5 مصابين من موقع الحادث الي المستشفي، و 6 جثامين الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.