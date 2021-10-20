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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحطم سيارتين في حادث تصادم بشارع البحر بطنطا |صور

حادث سير بشوارع طنطا
حادث سير بشوارع طنطا

شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة طنطا بمحافظة الغربية في الساعات الأولي من صباح اليوم وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالسور الحديدي بسبب السرعة الزائدة حال سيرهما من أعلي كوبري المعرض مما أسفر عن إصابة قائديها بكدمات وسحجات ونجاتهما من الموت .

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع حادث تصادم بين سيارتين واصطدامها بالسور الحديدي بطول شارع البحر الرئيسي أمام أبواب الجامعة .
كما انتقلت القيادات الأمنية لممارسة دورها إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقل المصابين إلي طوارئ مستشفي طنطا الجامعي .

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وأفاد شهود عيان أن الحادث نجا منه قائدو السيارتين من الموت المحقق وخصصت سيارتي إسعاف لنقلهما إلي مستشفي طنطا الجامعي وإنقاذ حياتهما .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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حادث سير طنطا تصادم سيارتين شارع البحر السرعة الزائدة سور حديدي أبواب مستشفي جامعي

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