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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس "مياه الغربية" يقود جولة تفقدية فى مشروعات طنطا

الصرف الصحي
الصرف الصحي

تفقد الدكتور مهندس حمدى مـحمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، يرافقه رئيس قطاع التشغيل والصيانة، المبنى الإداري للفرع ومركز خدمة العملاء والإدارة العامة للتدريب ومحطات مياه المرشحة الجديدة بطنطا والجلاء والملاحية، لمتابعة انتظام سير العمل بمختلف المواقع.

 

وأكد في بيان اليوم، علي الاهتمام بالمظهر العام ونظافة المحطات وإزالة المخلفات الموجودة أولا بأول واتباع الجدول الزمنى للتشغيل والصيانة وأيضاً نظافة وتسوية أرض جراج حملة الفرع، وحماية اسطوانات الكلور من أشعة الشمس والعوامل الجوية.

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كما أصدر تعليماته، بأهمية التشغيل وفقا للإجراءات القياسية والالتزام التام بتغطية غرف المحابس ورفع كفاءة المحطات ومتابعة كمية المياه المنتجة بتقرير يومي.

 

وزار رئيس الشركة، متدربي دورة الإدارة الفنية المستدامة  TSM، وأشار إلى اهتمام الشركة البالغ بتنمية الموارد البشرية؛ من خلال الدورات التدريبية المكثفة.

مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية قطاع الصيانة والتشغيل اخبار مصر مال واعمال

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