النيابة تستعلم عن حالة المصابين في حادث تصادم بسيارة أنابيب بالجيزة

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة 3 أشخاص مصابين بينهم طفل في حادث تصادم سيارتين إحداهما محملة بالأنابيب بمنشأة القناطر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتم رفع آثار الحادث وتأمين أسطوانات الغاز لخطورتها.

وتلقى اللواء مدحت فارس، مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارتين قبل محطة الكهرباء.

وتبين من خلال الفحص والمعاينة تصادم سيارة جامبو مع أخرى نقل محملة أنابيب بطريق (منشأة القناطر- الخطاطبة) قبل محطة الكهرباء، وأسفر عن إصابة رمضان أحمد 48 سنة، عبد النبي توفيق 45 سنة ونجله محمد 10 سنوات.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ورفع حطام الحادث من نهر الطريق لتسيير حركة السيارات لطبيعتها.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.