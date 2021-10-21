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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصفة برَد غير مسبوقة تضرب ولاية كوينزلاند الأسترالية ..فيديو

العاصفة
العاصفة

عرضت قناه العربية فيديو لعاصفة برد غير مسبوقة تضرب ولاية كوينزلاند الاسترالية ونتج عنها تدمير عددا من اسقف المحلات والمباني ، لافتا إلي أن قطر حبة البرد وصل إلي 16 سنتميترات .

وأضاف الفيديو أن هذه العاصفة تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد ، مؤكدا أن حبة الثلج في هذه العاصفة تتألف من طبقات جليدية عدة ، وهي نادرة للغاية ولا تتشكل إلا في ظروف محددة  .

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عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل خمسة متسلقين لقوا حتفهم بعد أن فاجأتهم عاصفة ثلجية بينما كانوا يتسلقون قمة جبل إلبروس في روسيا، أعلى قمة جبل في أوروبا، بينما نجحت فرق الإنقاذ الروسية بإنقاذ متسلق آخر.

وقالت وزارة الطوارئ المحلية إنه جرى إنقاذ 14 آخرين من المجموعة فوق الجبل في منطقة القوقاز وسط هبوب رياح قوية وهطول الثلوج بغزارة في درجات حرارة انخفضت إلى 20 درجة تحت الصفر.

وأضافت الوزارة أن مجموعة المتسلقين الروس أطلقت نداء استغاثة بعد الخامسة مساء أمس الخميس، وجرى نقل 11 من الناجين إلى المستشفى، بحسب الوزارة.

ولقي  مؤخرا 21 شخصا، من بينهم اثنان من نخبة  متسابقي  ماراثونات الصين، مصرعهم بعد تساقط الجليد  والأمطار المتجمدة والرياح العاتية في سباق جبلي عبر البلاد فى مقاطعة قانسو.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ضرب الطقس القاسي  منطقة  السباق الذي يبلغ طوله 62 ميلًا والذي أقيم في غابة حجر النهر الأصفر ذات المناظر الخلابة .

ولاية كوينزلاند ديلي ميل العرب روسيا الصين الطقس عاصفة ثلجية

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