أحمد موسى يشيد بمحور الفريق كمال عامر

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمحور الفريق كمال عامر، مؤكدا أنه سيحل أزمة كبيرة في الجيزة.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن «محور الفريق كمال عامر، سيسهل الحياة لعدد كبير من المواطنين في منطقة مكتظة بالسكان»، متابعا «المحور يربط الجيزة بشرق وغرب القاهرة».



وأكد موسى أن محور الفريق كمال عامر، سيوفر سيولة مرورية غير مسبوقة، موجها التحية إلى شركة المقاولون العرب التي تنفذ المشروع.



وتابع موسى « مفيش مشروع قومي مش موجودة فيه المقاولون العرب، أنفاق وطرق وتحيا مصر، وأفريقيا والدول العربية متواجدة، شركة رائدة دائما في مقدمة المشروعات الكبرى».

