أخبار التوك شو.. أبو العينين: مصر لن تتنازل عن حقها وإثيوبيا تروج أشياء غير صحيحة عن سد النهضة.. أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه رسائل واضحة بحفل تخرج طلبة كلية الشرطة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات والقضايا ، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي، ومن أهمها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى احتفالية تخريج دفعة من طلبة كلية الشرطة .

أبو العينين:مصر لن تتنازل عن حقها وإثيوبيا تروج اشياء غير صحيحة عن سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، استقبل اليوم، السفراء الأوروبيين الجدد المعتمدين في مصر لبحث آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، بمشاركة أكثر من 32 سفيرا من بينهم سفراء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، تحدث عن النيل وأهمية المياه لـ مصر، وما يجري فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكيفية التخطى من أزمة كورونا، و المرور من هذه الأزمة.

أحمد موسى: الرئيس السيسي وجه رسائل واضحة بحفل تخرج طلبة كلية الشرطة..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه رسائل واضحة خلال حفل تخريج طلبة كلية الشرطة، أن الرئيس السيسي طالب ضباط الشرطة بأن يكونوا قدوة في أقسام الشرطة من خلال التعامل مع المواطنين.

وأوضح أحمد موسى، أن تحقيق الأمن مسألة دقيقة و معقدة ومصر نجحت فى توفير الأمن و الأمان، موضحًا أن الاستقرار الأمنى الذى تعيشه مصر بفضل جهود الأجهزة الأمنية.

سفير بريطانيا بالقاهرة يقدم الشكر لـ أبو العينين ويؤكد: محمد صلاح ساحر

قال سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي، إن القاهرة مدينة جميلة، مؤكدًا أن زيارته اليوم للقاهرة مع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، تعتبر الثانية.

وأضاف السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه جاء لمصر منذ 20 عامًا، واليوم أشكر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على الاستقبال الرائع.

طالب بطب عين شمس يهدد بالانتحار وعزة مصطفى توجه رسالة له.. فيديو

قالت الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك طالب بكلية الطب جامعة عين شمس، كتب رسالة على جدار الحمام بالجامعة قال فيها: “هنتحر يوم 1-11-2021”، وذلك بسبب رسوبه فى مواد، وأن هذا الطالب كان متفوقا.

وأضافت الإعلامية عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، أنها تناشد رئيس الجامعة، والمسئولين بالجامعة إنقاذ هذا الطالب قبل يوم 1-11-2021.

أخذ نفس ومطلعهوش تاني.. أم شهيد الشهامة بالمنوفية تصرخ بعد مقتل نجلها على يد بلطجية

خصص برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة " صدى البلد 2" تقديم الإعلامية نهال طايل، مساء اليوم الأربعاء، فقرة خاصة من محافظة المنوفية بـ مركز شبين الكوم، لـ شهيد الشهامة المهندس حازم لإنقاذ طفل صغير من بلطجي.

وخلال الفقرة، روت أم شهيد الشهامة بالمنوفية، تفاصيل الواقعة، مؤكدة أنها لم تستوعب بعد ما جرى لنجلها على يد بلطجية بسبب انقاذ طفل صغير.



الطاهري : الرئيس السيسي علّم خريجي كلية الشرطة معنى القدوة |فيديو

قال الإعلامي أحمد الطاهري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، علّم خريجي كلية الشرطة “معنى القدوة”،مؤكدا أن الرئيس أكد أن ضابط الشرطة لا بد أن يكون قدوة للمواطن المصري.

وأضاف أحمد الطاهري خلال تقديمه برنامج “60 دقيقة” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن القدوة ساهمت في تغيير نمط وسلوكيات المجتمع بملفات معقدة في الدولة.

سيبدأ الفرز.. تفاصيل جديدة عن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%

كشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آخر تطورات مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

وقالت “عبد الحميد”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "تقدم حوالي 58 ألف مواطن ضمن مبادرة التمويل العقاري، وأغلقنا باب التقديم في 4 أكتوبر الماضي، وسيتم بدء فرز الطلبات".

عمري ما دخلته.. أمير كرارة يكشف سبب ابتعاده عن المسرح

كشف الفنان كريم فهمي، عن حبه للمسرحيات، قائلًا "أنا حضرت كل مسرحيات عادل إمام وسمير غانم ومحمد صبحي، وأنا بحب المسرحيات جدا".

وأضاف كريم فهمي، خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون" تقديم الفنان "أمير كرارة"، "حضرت مسرحية أحمد عز الأخيرة، وأحيانا بحضر مسرحيات مسرح مصر"، مسترسلا "في مسرحيات كتير دلوقتي وعايز أروح أحضرها".



حدوتة من ابتدائي.. كريم فهمي يتحدث عن فكرة فيلم "حسن وبقلظ"

تحدث الفنان كريم فهمي، عن فيلم "حسن وبقلظ"، قائلا:" كنت في ابتدائي كتبت حدوتة فيلم عن توأم ملتصق"، مسترسلا:" كتبت الحدونة وكان فيهم واحدة شريرة وواحدة طيبة".

وأضاف "كريم فهمي" خلال حواره ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة"،: "كبرت ونسيت الحدوتة ولما جيت اعمل فيلم "حسن وبقلظ" افتكرت الحدوتة".

خدت علقة متتنسيش .. ريم مصطفى تكشف سرا عن طفولتها |فيديو

تحدثت الفنانة ريم مصطفى، عن طفولتها، قائلة:" أنا كنت طفلة شقية جدا .. وكنت لازم أعمل مصيبة كل يوم".

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة "أون " تقديم الفنان "أمير كرارة":"كنت شقية وبتحرك كتير وأنا صغيرة"، متابعة:" ماما وبابا شافوا معايا أيام صعبة جدا".