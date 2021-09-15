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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شهامته أفقدته حياته..

طعنه بـ سكينة فى بطنه .. الإعدام ينتظر قاتل شهيد الشهامة بالمنوفية

شهيد الشهامة بالمنوفية
شهيد الشهامة بالمنوفية

واقعة مؤسفة شهدتها مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية،دفع ثمنها دفع طالب كلية الهندسة، دفاعا عن طفل صغير ، و سادت حالة من الحداد شوارع مدينة شبين الكوم شارع الجلاء البحرى، حزنا علي وفاة الشاب حازم امجد طالب أكاديمية الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا المتقدمة ومقتله علي يد سائق تروسيكل واشقاءه.

 

و بدأت الواقعة عندما كان يجلس حازم وشقيقه امام منزلهم ووجدوا مشاجرة بين سائق تروسيكل وطفل يقود دراجة حيث اصطدم سائق التروسيكل بالطفل وسقط أرضا فهم حازم لنجدة الطفل الا أن سائق التروسيكل نهر حازم وسط الطريق قائلا له " ما لكش دعوة ".

الواقعة يرويها شقيق حازم حيث اكد لصدى البلد، أنه فوجئ بسائق التروسيكل يتشاجر مع شقيقه لدفاعه عن طفل صغير وعندما تدخل شقيقه حازم نهره سائق التروسيكل ونشبت بينهم مشاده انصرف علي أثرها سائق التروسيكل عقب تمزيق ملابس شقيقه حازم.

 

واضاف، أنه قام بإحضار ملابس أخرى بشقيقه وفوجئ عقب ذلك بسائق التروسيكل واثنين آخرين حضروا الي منزلهم وبحوزتهم الشوم وسكين حيث قام أحدهم بضرب شقيقه حازم بالشوم وطعنه اخر بسكين في بطنه.

وتابع أن أحدهم حاول التعدى عليه والركض وراءه ولكنهم هربوا بعد التعدى علي حازم، موضحا أن الأهالي وقفت تشاهد ما يحدث دون تدخل.

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وتابعت والدة حازم، أنها فوجئت بصوت عالي في الشارع فهرولت لتفاجي أن نجلها ملقي علي بيت مجاور لهم غارقا في دماءه وممسكا ببطنه، موضحا أنهم حاولوا إسعافه ونقله الي المستشفي بسيارة أحد الجيران حيث كان غير قادر علي اخذ نفسه.

واضافت، أنه فور دخولة للمستشفي تم عمل الاسعافات الاولية إلا أنه فقد الحياة وتوفي متأثرا بإصابته.

فيما طالبت والدته بإعدام المتهمين حيث أن نجلها كان حسن الخلق لا يسعي الي اختلاق المشاكل، موضحة أن كاميرات المراقبة رصدت الواقعة كلها.

وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم، بمصرع شاب يدعي حازم امجد حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة مقيم شارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم بطعن سكين.

وبالانتقال تبين أنه تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين سائق تروسيكل واحد الاطفال قام سائق التروسيكل بطعنه بسكين في قلبه فلقي مصرعه في الحال.

وأكد شهود عيان، أن المجني عليه معروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة ومات في احضان والدته التي انتفضت لإنقاذ نجلها إلا أنه كان فارق الحياة.

وشيع العشرات من أهالي قرية المصيلحة بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان المهندس حازم امجد حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، وألقت قوات الشرطة القبض علي المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

عقوبة الجاني

 

وفى سياق متصل ، جاء قانون العقوبات  ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، حيث نص  القانون فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

 

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد .

 

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

 

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى.

 

 

 

 

شبين الكوم المنوفية كلية الهندسة سائق التروسيكل حازم امجد

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