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رئيس التحرير
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محافظات

وأسرته تطالب بإعدام المتهمين

حازم شهيد الشهامة دفع حياته ثمنا للدفاع عن طفل في المنوفية.. فيديو

صدى البلد

 


واقعة مؤسفة شهدتها مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية ودفع طالب بكلية الهندسة حياته ثمنا للدفاع عن طفل صغير .

حالة من الحداد سادت في أهم شوارع مدينة شبين الكوم شارع الجلاء البحرى حزنا علي وفاة الشاب حازم امجد طالب أكاديمية الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا المتقدمة ومقتله علي يد سائق تروسيكل واشقاءه

بدأت الواقعة عندما كان يجلس حازم وشقيقه امام منزلهم ووجدوا مشاجرة بين سائق تروسيكل وطفل يقود دراجة حيث اصطدم سائق التروسيكل بالطفل وسقط أرضا فهم حازم لنجدة الطفل الا أن سائق التروسيكل نهر حازم وسط الطريق قائلا له " ما لكش دعوة ".

الواقعة يرويها شقيق حازم حيث اكد لصدى البلد، أنه فوجئ بسائق التروسيكل يتشاجر مع شقيقه لدفاعه عن طفل صغير وعندما تدخل شقيقه حازم نهره سائق التروسيكل ونشبت بينهم مشاده انصرف علي أثرها سائق التروسيكل عقب تمزيق ملابس شقيقه حازم.

واضاف، أنه قام بإحضار ملابس أخرى بشقيقه وفوجئ عقب ذلك بسائق التروسيكل واثنين آخرين حضروا الي منزلهم وبحوزتهم الشوم وسكين حيث قام أحدهم بضرب شقيقه حازم بالشوم وطعنه اخر بسكين في بطنه.

وتابع أن أحدهم حاول التعدى عليه والركض وراءه ولكنهم هربوا بعد التعدى علي حازم، موضحا أن الأهالي وقفت تشاهد ما يحدث دون تدخل.

وتابعت والدة حازم، أنها فوجئت بصوت عالي في الشارع فهرولت لتفاجي أن نجلها ملقي علي بيت مجاور لهم غارقا في دماءه وممسكا ببطنه، موضحا أنهم حاولوا إسعافه ونقله الي المستشفي بسيارة أحد الجيران حيث كان غير قادر علي اخذ نفسه.

واضافت، أنه فور دخولة للمستشفي تم عمل الاسعافات الاولية إلا أنه فقد الحياة وتوفي متأثرا بإصابته.

فيما طالبت والدته بإعدام المتهمين حيث أن نجلها كان حسن الخلق لا يسعي الي اختلاق المشاكل، موضحة أن كاميرات المراقبة رصدت الواقعة كلها.

وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم، بمصرع شاب يدعي حازم امجد حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة مقيم شارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم بطعن سكين.

وبالانتقال تبين أنه تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين سائق تروسيكل واحد الاطفال قام سائق التروسيكل بطعنه بسكين في قلبه فلقي مصرعه في الحال.

وأكد شهود عيان، أن المجني عليه معروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة ومات في احضان والدته التي انتفضت لإنقاذ نجلها إلا أنه كان فارق الحياة.

وشيع العشرات من أهالي قرية المصيلحة بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان المهندس حازم امجد حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

والقت قوات الشرطة القبض علي المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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