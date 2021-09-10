شهيد الشهامة.. مصرع طالب بكلية الهندسة تدخل لفض اشتباك فأصابته طعنه طائشة

لقي شاب مصرعه علي يد سائق تروسيكل عقب تدخل الاول لفض مشاجرة أمام منزله بين سائق التروسيكل وطفل بسبب اصطدامهم.

وتلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة شبين الكوم، بمصرع شاب يدعي حازم امجد حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.



مقيم شارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم بطعن سكين.

وبالانتقال تبين أنه تدخل المجني عليه لفض مشاجرة بين سائق تروسيكل واحد الاطفال قام سائق التروسيكل بطعنه بسكين في قلبه فلقي مصرعه في الحال.

وأكد شهود عيان، أن المجني عليه معروف عنه حسن الخلق والسمعة الطيبة ومات في احضان والدته التي انتفضت لإنقاذ نجلها إلا أنه كان فارق الحياة.

وشيع العشرات من أهالي قرية المصيلحة بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثمان المهندس حازم امجد حماد طالب هندسة كيميائية بأكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة.

والقت قوات الشرطة القبض علي المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

