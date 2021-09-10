تشييع جثمان محمود العربي في مسقط رأسه في المنوفية... شاهد

شارك المئات من أهالي قرية أبو رقبة في مركز أشمون في محافظة المنوفية في تشييع جثمان الراحل الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي.
حيث أدى المصلون صلاة الجنازة علي جثمان الراحل بمسجد العربي بمسقط رأسه بقرية أبو رقبة بمركز اشمون.
فيما حرص مئات العاملين من مجموعة العربي على المشاركة في تشييع جثمان الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي الي مثواه الأخير بمقابر الأسرة بقرية أبو رقبة.
كما حرص الشباب علي توزيع كمامات وزجاجات مياه أثناء جنازة محمود العربي وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية.
وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية أبو رقبة حيث أكدوا أن الراحل محمود العربي أسس في قريته مستشفى لخدمة المواطنين غير القادرين رغم أنها علي اعلي مستوى من التجهيزات إلا أن غير القادرين من أبناء القرية يتم علاجهم وصرف العلاج مجانا.
واضاف محمود عامر من الأهالي أنه كان يساعد الأيتام والأرامل من خلال مؤسسة خيرية ومعهد أزهري الي جانب أن القرية لا يوجد بها بطالة بين أبناءها حيث أن الجميع يعمل في مصانع العربي.
وتابع، أن الحاج محمود العربي وأولاده كانوا حريصين علي زيارة قرية أبو رقبة والتواجد بين الأهالي في المناسبات والاعياد.