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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع أمريكي أوروبي في باريس لبحث اتفاق إيران النووي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وكالة "رويترز" أمس الأربعاء، إن المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني روب مالي سيجتمع مع دبلوماسيين بريطانيين، وفرنسيين، وألمان، في باريس، يوم الجمعة، لمناقشة الاتفاق النووي.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاجتماعات ستركز على الجهود المتعثرة لحمل إيران على معاودة الامتثال للاتفاق النووي المبرم، العام 2015.

وأوضحت المصادر أنها تأمل أن يوفر الاجتماع بعض الوضوح بشأن الطريقة التي قد تتصرف بها القوى العالمية، خلال الأسابيع المقبلة، إذا واصلت إيران ”كسب الوقت“، وتأخير العودة إلى فيينا. وقال مسؤولون أمريكيون إن الوقت ينفد لإحياء الاتفاق.

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وقالت إيران مرارًا، على مدى أسابيع، إنها ستعود إلى المحادثات ”قريبًا“، لكنها لم تعلن بعد موعدًا لاستئناف المحادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق الذي فرضت بموجبه قيودًا على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي تفرضها عليها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انسحب من الاتفاق، العام 2018، وأعاد فرض عقوبات أمريكية صارمة على طهران. وبعدها بعام تقريبًا، بدأت إيران انتهاك بعض قيود الاتفاق على تخصيب اليورانيوم، ويمكن أن يمهد تخصيب اليورانيوم الطريق للحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع قنبلة ذرية، وهو طموح تنفي إيران السعي إليه.

 

ترامب ايران دونالد ترامب الولايات المتحدة الاتفاق النووي تخصيب اليورانيوم مباحثات فيينا

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