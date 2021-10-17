بعد خروج أمريكا..إيران: أوروبا لم تتخذ أي خطوة مؤثرة بشأن الاتفاق النووي

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، علي باقري كني، إن الدول الأوروبية لم تتخذ أي خطوة مؤثرة بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا، أشار باقري خلال استقباله الأمين العام لوزارة خارجية النمسا، بيتر لاونسكي، الذي يزور طهران للمشاركة في الجولة الخامسة من المحادثات السياسية بين البلدين، إلى الماضي العريق للعلاقات بين البلدين، مؤكدا أنها رصيدا قيما.

كما أشار باقري، إلى التطورات في اليمن وأفغانستان وإلى الجهود الإيرانية للمساعدة، وقال: "الشعب اليمني يتعرض منذ 5 سنوات لأشد الهجمات العسكرية وإنه المتوقع من الدول الأوروبية المبادرة من الناحية الإنسانية لوقف هذه المآسي".

وحول الملف النووي الإيراني، قال: "أوروبا رغم أنها لم تخرج من الاتفاق النووي بعد خروج أمريكا الأمريكية منه، إلا أنها لم تتخذ أي خطوة مؤثرة وعملية في إطار التزاماتها".