عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد التصوير في الفضاء.. فريق عمل فيلم "التحدي" الروسي يهبط على الأرض بنجاح|فيديو

صدى البلد

هبطت صباح اليوم الأحد، المركبة الفضائية التي تحمل فريق عمل سينمائي من روسيا، والذي كان يصور فيلماً على متن محطة الفضاء الدولية بنجاح في دولة كازاخستان.

وحسب "روسيا اليوم"، هبطت المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس -18" بنجاح في كازاخستان، وعلى متنها الفريق السينمائي الروسي، الذي كان يصور فيلم "التحدي" على متن محطة الفضاء الدولية.

خلال النصف الأول من العام: 19.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين روسيا وأمريكا

بمشاركة رؤساء مجالس الأمن القومي.. اجتماع ثلاثي بين روسيا وإسرائيل وأمريكا

وفي وقت سابق من اليوم  الأحد، بثت وكالة "روس كوزموس" الفضائية لقطات لانفصال مركبة "سويوز إم إس -18" التي تحمل طاقم تصوير الفيلم عن وحدة "ناؤوكا" (العلم)، وانطلاقها نحو الأرض.

وانطلقت في الخامس من الشهر الجاري مركبة الفضاء "سويوز إم إس-19"، من المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان، وعلى متنها المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.

الفضاء التحدي روسيا محطة الفضاء الدولية كازاخستان

ترشيحاتنا

الهند.. سقوط قتلي مدنيين في إطلاق نار بـ إقليم كشمير

بعد خروج أمريكا..إيران: أوروبا لم تتخذ أي خطوة مؤثرة بشأن الاتفاق النووي

أخبار السيارات| باقة 70 ألف ريال سعودي 5 سيارات موديل 2021.. بعد ظهورها في الجونة.. اعرف سعر السيارة نمبر وان

نشرة المرأة.. توقعات الأبراج حبوب منع الحمل تسبب السرطان أطعمة تعالج السرطان

بعد أسبوع.. الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر أكتوبر 2021

التعليم تبدأ عمليات التوريد التجريبي لـ وجبات التغذية المدرسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توسكر لـ صدى البلد: لاعبو الزمالك تشاجروا بعد نهاية المباراة.. وقدمنا شكوى للكاف

45 تريليون جنيه لهيئة التأمينات و13 % زيادة.. كيف انتصرت الدولة لأصحاب المعاشات

ليست فوتوشوب .. من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة ؟

حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

نجاة طائرة مصرية من كارثة محققة أثناء هبوطها في مطار رومانيا |شاهد

تحذير .. هذا الطعام يدمر الدماغ في شهر

أخبار سارة للمواطنين بشأن رحلات الحج والعمرة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. عريس يحمل أخت العروس ذات القدرات بدلًا منها في ليلة الزفاف|فيديو

حقق 25 مليون مشاهدة.. فتاة ترقص داخل محطة قطار

بعد هروبه من الشرطة.. مقتل مصاص دماء أطفال على يد الشعب|صور

نجت بأعجوبة.. سقوط نيزك من السماء على سرير امرأة|صور

فيديو

فيديوجراف .. بصراحة ميتبلعش.. عمرو أديب يتدخل في أزمة فستان نجلاء بدر

مواطن بيصرف منها شهريا.. رد وزير التموين على بطاقة تموين السيسي في المنيا

فيديو جراف .. عصابة تدوير الحشيش والهيروين تسقط بمخدرات بـ40 مليون جنيه

فيديوجراف| 12٪ من التجارة العالمية.. فوربس تصنف قناة السويس ثاني أكبر شركة عملاقة

المزيد

ساحة رأي

د. صابر حارص يكتب: الشر الذي لا ندرك أنه خير

د.فتحي حسين يكتب: مستوي الأداء الجامعي في بلادنا

د. هادي التونسي يكتب: سيجموند فرويد.. عالما وعلامة

ليلى موسى تكتب: توافق أمريكي – روسي على لجم تركيا عبر البوابة العربية

داليا السبع تكتب: «أبواب الشك»

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «8»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

انتخابات العراق.. رجالات إيران يتبادلون المواقع

أحمد فرغلى رضوان

اليوتيوبر والأنفلونسر يتفوقون على السينما!

د . مجدى بدران

الآثار الجانبية للمسكنات والمضادات الحيوية

إلهام أبو الفتح

يا رب

مني أحمد

من قلبي سلام لـ«بيروت»

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «2»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة في قمة «فيشجراد»

د.أحمد علي سليمان

وإنك لعلى خلق عظيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ