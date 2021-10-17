بعد التصوير في الفضاء.. فريق عمل فيلم "التحدي" الروسي يهبط على الأرض بنجاح|فيديو

هبطت صباح اليوم الأحد، المركبة الفضائية التي تحمل فريق عمل سينمائي من روسيا، والذي كان يصور فيلماً على متن محطة الفضاء الدولية بنجاح في دولة كازاخستان.

وحسب "روسيا اليوم"، هبطت المركبة الفضائية الروسية "سويوز إم إس -18" بنجاح في كازاخستان، وعلى متنها الفريق السينمائي الروسي، الذي كان يصور فيلم "التحدي" على متن محطة الفضاء الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، بثت وكالة "روس كوزموس" الفضائية لقطات لانفصال مركبة "سويوز إم إس -18" التي تحمل طاقم تصوير الفيلم عن وحدة "ناؤوكا" (العلم)، وانطلاقها نحو الأرض.

وانطلقت في الخامس من الشهر الجاري مركبة الفضاء "سويوز إم إس-19"، من المطار الفضائي "بايكانور" بكازاخستان، وعلى متنها المخرج، كليم شيبينكو، والممثلة، يوليا بيريسيلد، لتصوير أول فيلم روائي في المحطة.