إيران ترفض استئناف محادثات الاتفاق النووي.. نوايا طهران الخطيرة خلف تأجيل المفاوضات..وهل تستخدم واشنطن الحل العسكري؟

وفد الاتحاد الأوروبي يفشل في مهمته إلى إيران

إيران: لسنا مستعدين بعد لعودة مفاوضات الاتفاق النووي

بلينكن: لن نستبعد الحل العسكري في ردع إيران

قالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن مهمة حساسة للاتحاد الأوروبي إلى إيران هذا الأسبوع في تأمين التزام من الإدارة المتشددة الجديدة في طهران باستئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المترنح.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "إنهم (إيران) ليسوا مستعدين بعد للانخراط في فيينا".

وبدلاً من ذلك، التزمت إيران بالاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الأسابيع المقبلة لمناقشة تفاصيل النصوص المطروحة على الطاولة في نهاية الجولة الأخيرة من المحادثات في يونيو، والتي عُقدت في فيينا.



وقال المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي:"إنها ليست فكرة سيئة أن نجلس في اجتماع طويل مع الوفد [الإيراني] الجديد ونراجع جميع النصوص ... ونوضح مع الوفد الجديد الأسئلة المختلفة التي يمكن أن تكون لديهم".

وتعثرت المحادثات النووية منذ انتخاب رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي للرئاسة الإيرانية في يونيو. كررت إيران استعدادها لاستئناف المحادثات 'قريباً' لكنها فشلت في الالتزام بموعد ، مما جعل المراقبين متشائمين بشكل متزايد.

في محاولة لتحريك العملية، توجه إنريكي مورا، كبير منسقي الاتحاد الأوروبي للمحادثات النووية الإيرانية، إلى طهران يوم الخميس للقاء نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني للمرة الأولى منذ تولي الإدارة الجديدة مهامها.

قامت إيران بتسريع برنامجها النووي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، حيث قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أعلى وتكديس ما يكفي من اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة لدرجة أن الخبراء يقولون إنها يمكن أن تصنع قنبلة نووية في غضون بضعة أشهر فقط - إذا اختارت القيام بذلك.

تثير هذه التطورات جنبًا إلى جنب مع توقف إيران عن المحادثات القلق بين الموقعين الآخرين على الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك الولايات المتحدة، التي انسحبت من الصفقة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

وخففت الاتفاقية الأصلية العقوبات الدولية المفروضة على إيران مقابل تعهدات بالحد من النشاط النووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بعد اجتماع الأربعاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في واشنطن"نحن نقترب من نقطة لن تعود فيها العودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة في حد ذاتها لاستعادة فوائد خطة العمل الشاملة المشتركة ، وذلك لأن إيران كانت تستغل هذا الوقت لتعزيز برنامجها النووي بطرق متنوعة".

على الرغم من عدم الالتزام بموعد، اعتقد المسؤول الأوروبي الكبير أن طهران:"قررت بشكل قاطع العودة إلى فيينا".

ومع ذلك، حث دبلوماسي كبير آخر، مطلع على المفاوضات وتحدث أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويته، على توخي الحذر.

وقال المسؤول لصحيفة بوليتيكو: "يبدو أن هذا وضع مسدود وأنا قلق للغاية. آمل أن أكون مخطئا، ولكن إذا استمرت الأمور على هذا النحو، فلن ينتهي بنا الأمر إلى أي مكان".

وأضاف المسؤول أن إمكانية إجراء محادثات مقبلة في بروكسل "لا يمكن أن تحل محل استئناف المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في فيينا، مع جميع الموقعين الباقين على الاتفاق".

وعبر الدبلوماسي عن مخاوفه السائدة على نطاق واسع من أن إيران تتعثر فقط للوقت:"لدي شك في أن محادثات بروكسل يمكن أن تكون مجرد إلهاء".

بالإضافة إلى الجهود الدبلوماسية لمورا في طهران، عقد بلينكن سلسلة اجتماعات في واشنطن هذا الأسبوع مع إيران على رأس جدول الأعمال. بالإضافة إلى لابيد، التقى بلينكن بمنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزيري خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأعلنت السعودية مؤخراً عدم وجود أي تقدم محرز في مفاوضاتها الأخيرة مع إيران.

وفي تأكيده على عمق القلق، أشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة لم تستبعد خيارًا عسكريًا إذا لم تغير إيران مسارها. وقال:"سننظر في كل خيار للتعامل مع التحدي الذي تمثله إيران".

يبدو أن الخبراء منقسمون بشأن ما إذا كانت إيران تعزز برنامجها النووي لكسب النفوذ قبل العودة إلى محادثات فيينا، أو إذا فقدت الاهتمام بالعودة إلى الامتثال ومستعدة لتحمل العقوبات الأمريكية المستمرة.

وقال علي فايز، كبير المستشارين ومدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن إيران ستعود في النهاية إلى المفاوضات "لأنها لا تريد أن يُنظر إليها في نظر روسيا والصين على أنها الطرف غير المرن المخطئ. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بفيينا بخطوط حمراء جديدة وأكثر جرأة، فإن الطريق المسدود مضمون"، مؤكدا أن جميع الأطراف بحاجة إلى اتباع نهج جديد.

وقال:"يجب على كل طرف تحديد أولويتين أو ثلاث أولويات يراها ضرورية لتأمينها وإظهار المرونة في المقابل فيما يتعلق بأهم متطلبات الجانب الآخر. لن يكونوا قادرين على الحصول على كل ما يريدون، ولكن قد يكونون قادرين على الحصول على ما يحتاجون إليه".

منذ أن تولى الرئيس جو بايدن منصبه في الولايات المتحدة، كانت هناك ست جولات من المحادثات مع إيران في فيينا بهدف إعادة البلدين إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015.



خلال المحادثات، عملت الأطراف المتبقية في الاتفاقية - بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا - كوسطاء بين الولايات المتحدة وإيران.



يهدف الاتفاق النووي إلى منع إيران من صنع سلاح نووي. تصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي.