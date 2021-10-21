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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء القادم.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول تأثير الموسيقى فى الإنتاج العلمى

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر اكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


و يتم تنفيذ هذه الدورات  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى  رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.


و نوه المركز الى انه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .


وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر ابلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .


ومن هذه الدورات يطلق  المركز الثلاثاء القادم الموافق ٢٦ اكتوبر دورة  تدريبية بنظام الاون لاين حول تٱثير الموسيقى بالانتاج العلمى وتستمر حتى الاربعاء ٢٧ اكتوبر

أعضاء هيئة التدريس الدورات التدريبية جامعة حلوان مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

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