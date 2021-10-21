سفراء دول أوروبية يقدمون التحية للنائب محمد أبو العينين .. فيديو

اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة

تحدث سفراء دول “ سفراء بريطانيا و فنلندا و بلجيكا و البرتغال و سنغافورة وليتوانيا” عن الأشياء المميزة التى تتم فى مصر.

وتحدث سفير بلجيكا بالقاهرة، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاجتماع تحدث عن حقوق مصر فى المياه، وأن مصر دولة سلام، وأن ضمان سريان النيل بشكل طبيعي أمر لا شك فيه الجميع من السفراء الجدد عليه أن يعمل من أجل أن تحصل مصر على حقوقها من المياه.

سفير بريطانيا بالقاهرة يقدم الشكر لـ أبو العينين ويؤكد: محمد صلاح ساحر





قال سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي، إن القاهرة مدينة جميلة، مؤكدًا أن زيارته اليوم للقاهرة مع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، تعتبر الثانية.



وأضاف السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه جاء لمصر منذ 20 عامًا، واليوم أشكر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على الاستقبال الرائع.



لفت، إلى أن النائب محمد أبو العينين، تحدث معنا عن الجمهورية الجديدة، و ما يحدث على أرض مصر من نهضة، وهذا أمر غاية فى الأهمية بالنسبة لنا.



وأشار إلى أن هناك لحظة هامة ينتظرها البريطانيون وهى القمة العالمية حول التغيرات المناخية، ولقاء رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس عبد الفتاح السيسي.



سفير بلجيكا : اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة |فيديو





قال السفير فرانسوا كورنيه، سفير بلجيكا بالقاهرة، إن اجتماع السفراء الجدد بالقاهرة اليوم مع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، كان مهما للغاية.



وأضاف سفير بلجيكا بالقاهرة، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاجتماع تحدث عن حقوق مصر فى المياه، وأن مصر دولة سلام، وأن ضمان سريان النيل بشكل طبيعي أمر لا شك فيه الجميع من السفراء الجدد عليه أن يعمل من أجل أن تحصل مصر على حقوقها من المياه.

ووجه أبو العينين الشكر إلى السفراء الأوروبيين الذين انتهت مهمتهم في القاهرة على تعاونهم خلال الفترة الماضية ومشاركاتهم القيمة خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري الأوروبي، متمنيا التوفيق للسفراء الجدد.

سفيرة البرتغال بالقاهرة: مصر تشهد تقدما وفقا لخطة 2030





أعربت “مانويلا فرانكو”، سفيرة البرتغال لدى القاهرة، عن سعادتها بالدعوى التى قُدمت إليهم كسفراء جدد من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.



وأضافت سفيرة البرتغال، خلال لقاء ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كل شيء فى مصر يتطور وفقًا لـ خطة مصر 2030.



لفتت سفيرة البرتغال، إلى أن خطة العمل التى تتم فى مصر مهمة للغاية، وأنها توجه الوزراء للوصول لنتائج أفضل و تخلق مناخ جيد للأعمال.



سفير سنغافورة : أبو العينين قدم لنا معلومات كثيرة مفيدة عن مصر |فيديو





قال السفير دومينيك جو سفير سنغافورا بالقاهرة، إنه سعيد بالتواجد فى مصر بدعوة من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.



وأضاف ، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاجتماع كان ممتلئا بـ المعلومات، وأن النائب محمد أبو العينين قدم لهم معلومات كثيرة مفيدة عن مصر، وعن مستقبل مصر المشرق.

ولفت إلى أن سنغافورا رابع أكبر شريك اقتصادي لمصر، ونستثمر فى مصر مليار دولار على الأراضى المصرية، وأن سياسة مصر الجديدة تدفعنا لـ الاستثمار أكثر.



سفير ليتوانيا بالقاهرة : السماء حدودنا للاستثمار فى مصر |فيديو





قال السفير أرتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة، إنه سعيد بالتواجد فى مصر للشهر الثاني، و المشاركة فى اجتماع السفراء الجدد بدعوة من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.



وأضاف ، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن رؤية مصر تم عرضها، وخطة 2030، موضحًا أن كل التحديات تم توضيحها بشكل واضح ودقة و الفرص الموجودة فى مصر تم توضيحها.



ولفت إلى أنه استمع بكل دقة لما حدث فى الاجتماع، وعن توفير الفرص الموجودة فى مصر، وأن "السماء هى حدودنا لـ الاستثمار فى مصر".

سفير فنلندا بالقاهرة: مصر لديها فرص عظيمة ولديها العديد من التحديات







قال السفير بيكا كوسونين سفير فنلندا بالقاهرة، إن اجتماع السفراء الجدد بالقاهرة بدعوة من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، جاءت بعد جائحة فيروس كورونا، وذلك من أجل التعرف على الزملاء .

وأضاف ، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها فرص عظيمة ولديها العديد من التحديات، لأنها فرص رائعة فى نفس الوقت.

ولفت إلى أنهم متواجدون اليوم لـ استغلال هذه الفرص، ونري ما نقدر على تقديمه لـ بلادنا ولمصر.