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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مجلس الأعمال المصري الأوروبي.. ماذا قال السفراء عن مصر الجديدة وفرص الاستثمار وسد النهضة؟

صدى البلد
  • السفير البريطاني: أشكر أبو العينين..وأنتظر لقاء السيسي وجونسون
  • اتفاق أوروبي على دعم مصر في قضية سد النهضة
  • سفير فنلندا بالقاهرة: مصر لديها فرص عظيمة ولديها العديد من التحديات

 

عقد مجلس الأعمال الأوروبي مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي اجتماعاً مهماً بمشاركة 32 سفيراً من بينهم سفراء، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وروسيا وفرنسا وهولندا وغيرها، بالإضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للمستثمرين، وذلك لبحث آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ووجه أبو العينين الشكر إلى السفراء الأوروبيين الذين انتهت مهمتهم في القاهرة على تعاونهم خلال الفترة الماضية ومشاركاتهم القيمة خلال اجتماعات مجلس الأعمال المصري الأوروبي، متمنيا التوفيق للسفراء الجدد.

وفي هذا التقرير نفرد لكم أبرز تصريحات السفراء الأوروبيين الذين حضروا اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي

السفير البريطاني

قال سفير بريطانيا بالقاهرة جاريث بايلي، إن القاهرة مدينة جميلة، مؤكدًا أن زيارته اليوم للقاهرة مع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، تعتبر الثانية.


وأضاف السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه جاء لمصر منذ 20 عامًا، واليوم أشكر النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، على الاستقبال الرائع.


لفت، إلى أن النائب محمد أبو العينين، تحدث معنا عن الجمهورية الجديدة، و ما يحدث على أرض مصر من نهضة، وهذا أمر غاية فى الأهمية بالنسبة لنا.


وأشار إلى أن هناك لحظة هامة ينتظرها البريطانيون وهى القمة العالمية حول التغيرات المناخية، ولقاء رئيس الوزراء البريطاني بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن هناك تركيزا فى الفترة المقبلة على بناء شركات حقيقية وتحديدًا حول ملف المناخ مع مصر، وأن مصر سيكون لها دور هام فى الفترة المقبلة بخصوص ملف المناخ.


وفى نفس السياق تحدث عن اللاعب المصري، محمد صلاح الذى يلعب فى فريق ليفربول الانجليزي، وقال :" صلاح لاعب ساحر ولا يصدق.. وهو مثال للشباب.. ولو معنديش كريش مكنتش هقدر اقف دقيقة واحدة أمام صلاح".

ولفت إلى أنه يري أن محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم، والجميع فى ليفربول فخورون بـ محمد صلاح.


سفير بلجيكا

قال السفير فرانسوا كورنيه، سفير بلجيكا بالقاهرة، إن اجتماع السفراء الجدد بالقاهرة اليوم مع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، كان مهما للغاية.


وأضاف سفير بلجيكا بالقاهرة، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاجتماع تحدث عن حقوق مصر فى المياه، وأن مصر دولة سلام، وأن ضمان سريان النيل بشكل طبيعي أمر لا شك فيه الجميع من السفراء الجدد عليه أن يعمل من أجل أن تحصل مصر على حقوقها من المياه.

سفير فنلندا

قال السفير بيكا كوسونين سفير فنلندا بالقاهرة، إن اجتماع السفراء الجدد بالقاهرة بدعوة من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، جاءت بعد جائحة فيروس كورونا، وذلك من أجل التعرف على الزملاء .

وأضاف ، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن مصر لديها فرص عظيمة ولديها العديد من التحديات، لأنها فرص رائعة فى نفس الوقت.

ولفت إلى أنهم متواجدون اليوم لـ استغلال هذه الفرص، ونري ما نقدر على تقديمه لـ بلادنا ولمصر.

سفير سنغافورة

قال السفير دومينيك جو سفير سنغافورا بالقاهرة، إنه سعيد بالتواجد فى مصر بدعوة من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.

وأضاف ، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاجتماع كان ممتلئا بـ المعلومات، وأن النائب محمد أبو العينين قدم لهم  معلومات كثيرة مفيدة عن مصر، وعن مستقبل مصر المشرق.


ولفت إلى أن سنغافورا رابع أكبر شريك اقتصادي لمصر، ونستثمر فى مصر مليار دولار على الأراضى المصرية، وأن سياسة مصر الجديدة تدفعنا لـ الاستثمار أكثر.

سفير ليتوانيا

قال السفير أرتوراس جايليوناس سفير ليتوانيا بالقاهرة، إنه  سعيد بالتواجد فى مصر للشهر الثاني، و المشاركة فى اجتماع السفراء الجدد بدعوة من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.


وأضاف ، خلال لقاء ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن رؤية مصر تم عرضها، وخطة 2030، موضحًا أن كل التحديات تم توضيحها بشكل واضح ودقة و الفرص الموجودة فى مصر تم توضيحها.


ولفت إلى أنه استمع بكل دقة لما حدث فى الاجتماع، وعن توفير الفرص الموجودة فى مصر، وأن "السماء هى حدودنا لـ الاستثمار فى مصر".

سفيرة البرتغال

أعربت “مانويلا فرانكو”، سفيرة البرتغال لدى القاهرة، عن سعادتها بالدعوى التى قُدمت إليهم كسفراء جدد من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي.


وأضافت سفيرة البرتغال، خلال لقاء ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كل شيء فى مصر يتطور وفقًا لـ خطة مصر 2030.


لفتت سفيرة البرتغال، إلى أن خطة العمل التى تتم فى مصر مهمة للغاية، وأنها توجه الوزراء للوصول لنتائج أفضل و تخلق مناخ جيد للأعمال.


وأشارت إلى أنها تتمنى الخير لـ مصر وللعالم أجمع، والتعافى من فيروس كورونا.

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محمد أبو العينين مجلس الأعمال المصري الاوروبي الاتحاد الأوروبي بريطانيا مصر

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